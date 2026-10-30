An Giang thông qua Đề án đề nghị công nhận Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt

Sáng 30/10, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, họp lần thứ 7 (chuyên đề) để xem xét 30 nội dung quan trọng. Đặc biệt, các đại biểu đã cho ý kiến đối với Đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt.

“Đây là nội dung rất mới, được triển khai trên cơ sở Luật Phát triển đô thị. Điều này thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm sớm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, mở ra cơ hội quan trọng để Phú Quốc phát triển theo một mô hình mới, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị thế đặc biệt của mình”, bà Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Sau một năm thi công, Trung tâm Hội nghị APEC 2027 đã hiện rõ. (Ảnh: Ánh Dương)

Theo tờ trình do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ký ngày 29/10, Phú Quốc đã hình thành hệ thống du lịch, dịch vụ, hạ tầng hàng không quốc tế và kết nối đường biển, thu hút nguồn vốn đầu tư lớn. Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 114.828 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ theo báo cáo tổng kết đạt khoảng 198.512 tỷ đồng.

Hoạt động kinh tế trên đảo có quan hệ trực tiếp với thị trường quốc tế và các trung tâm sản xuất, vận tải, dịch vụ trên đất liền của tỉnh. Việc triển khai các công trình phục vụ APEC 2027 tạo thêm năng lực về cửa ngõ, giao thông và dịch vụ hội nghị.

Sở hữu lợi thế nổi trội về du lịch

Liên quan đến Đề án trên, UBND Đặc khu Phú Quốc xác định đảo Ngọc có vị trí chiến lược tại vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, sở hữu lợi thế nổi trội về du lịch, dịch vụ, kinh tế biển, cảnh quan và hệ sinh thái rừng - biển. Hệ thống cảng hàng không, cảng biển, giao thông, đô thị, du lịch và dịch vụ đã hình thành, tạo nền tảng thu hút đầu tư và kết nối trong nước, quốc tế.

Không chỉ vậy, đảo Ngọc còn có Cảng hàng không quốc tế, hệ thống cảng biển và cảng hành khách; các trục giao thông chính kết nối sân bay, cảng, trung tâm hành chính, khu đô thị và khu du lịch. Hệ thống cấp điện, cấp nước, viễn thông và hạ tầng số từng bước được đầu tư; các công trình giao thông, cấp nước, xử lý chất thải và hạ tầng đô thị tiếp tục được triển khai.

“Địa Trung Hải” ở Phú Quốc nhìn từ cáp treo Hòn Thơm.

Trên cơ sở số liệu và tài liệu hiện có, Đặc khu Phú Quốc tự đánh giá tiêu chí về vị trí chiến lược, phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cụ thể là địa bàn động lực về du lịch, dịch vụ, kinh tế biển và kết nối quốc tế trong các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có liên quan. Quy hoạch chung Phú Quốc đến năm 2040 định hướng phát triển Phú Quốc thành đô thị biển - đảo, trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, đầu mối giao thông quan trọng.

Đối với tiêu chí có cảng hàng không quốc tế hoặc cảng biển loại I trở lên, Phú Quốc có Cảng hàng không quốc tế đang hoạt động. Đây là đầu mối giao thông hàng không quan trọng, nối trực tiếp Phú Quốc với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế; phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách, hoạt động đầu tư, thương mại, dịch vụ và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Từ đó, UBND Đặc khu Phú Quốc và UBND tỉnh An Giang đánh giá đảo Ngọc đáp ứng các tiêu chí công nhận khu kinh tế đặc biệt. Tại kỳ họp chuyên đề này, các đại biểu đã thống nhất thông qua để HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết làm cơ sở cho UBND tỉnh trình Chính phủ xem xét.

Khai thác hiệu quả các công trình APEC

Theo lãnh đạo UBND Đặc khu Phú Quốc, Đề án Khu kinh tế đặc biệt khi được công nhận sẽ là cơ sở phát huy lợi thế về du lịch, dịch vụ, kinh tế biển; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hạ tầng, thu hút đầu tư và tăng liên kết với tỉnh An Giang, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các thị trường quốc tế. Đồng thời, tăng trưởng sẽ làm gia tăng nhu cầu về hạ tầng, nhà ở, lao động và dịch vụ công; do đó phải gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội, sinh kế người dân, bảo tồn giá trị văn hóa - lịch sử và nâng cao chất lượng sống.

Phú Quốc được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển - đảo, dịch vụ chất lượng cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế. (Ảnh: Ánh Dương).

Từ Đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt, An Giang định hướng phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái biển - đảo, dịch vụ chất lượng cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế, gắn với bảo tồn tài nguyên và nâng cao chất lượng sống. Giai đoạn 2026-2030, ưu tiên hạ tầng giao thông kết nối, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, y tế, giáo dục, nhà ở và các dịch vụ phục vụ du lịch, thương mại, logistics; bảo đảm các công trình phục vụ APEC 2027 được khai thác hiệu quả lâu dài.

Chín tháng qua, vốn đầu tư toàn xã hội tại Phú Quốc đạt hơn 60.261 tỷ đồng, tổng giá trị sản phẩm đạt hơn 39.166 tỷ đồng, tăng 39,41% so với cùng kỳ. Trên cơ sở tiềm năng và kết quả phát triển, Đề án đề nghị công nhận Đặc khu Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt định hướng mô hình quản lý tích hợp, tăng tính chủ động trong quy hoạch, đầu tư, phát triển hạ tầng và cung ứng dịch vụ công; ưu tiên du lịch quốc tế, hội nghị, chăm sóc sức khỏe và kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.