An Giang: Thông qua đề án công nhận Khu kinh tế đặc biệt Phú Quốc

Sáng 30/10, tại Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2030, xem xét, cho ý kiến và thông qua Nghị quyết đối với Đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt.

Quang cảnh kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2030.

Bà Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho biết, đây là nội dung rất mới, được triển khai trên cơ sở Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, ngày 24/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Trong đó, tỉnh An Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng Đề án theo quy định của Luật này, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm sớm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, mở ra cơ hội quan trọng để Phú Quốc phát triển theo một mô hình mới, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị thế đặc biệt.

Việc xây dựng Đề án không chỉ nhằm xác lập vị thế mới cho Phú Quốc, mà còn tạo cơ sở đổi mới mô hình tổ chức, quản lý; tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động cho địa phương và áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Khu kinh tế đặc biệt. Qua đó, từng bước tháo gỡ những hạn chế của mô hình quản lý hiện nay, tạo điều kiện để Phú Quốc phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, phát triển tương xứng với định hướng và kỳ vọng của Trung ương.

Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua Nghị quyết Đề án đề nghị Đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt.

Theo tờ tỉnh của UBND tỉnh An Giang, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, xác định phát triển Phú Quốc từng bước thành một cực tăng trưởng mới, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp có sức cạnh tranh quốc tế, thu hút các sự kiện quốc tế lớn.,

Cơ sở thực tiễn và sự cần thiết Phú Quốc đã hình thành hệ thống du lịch, dịch vụ, hạ tầng hàng không quốc tế và kết nối đường biển, thu hút nguồn vốn đầu tư lớn. Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Phú Quốc đạt khoảng 114.828 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 198.512 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Phú Quốc năm 2025 ước đạt 9.202 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương ước đạt 3.311 tỷ đồng. Năm 2025, Phú Quốc đón 8,268 triệu lượt khách, trong đó 1,844 triệu lượt khách quốc tế.

Hoạt động kinh tế trên đảo có quan hệ trực tiếp với thị trường quốc tế và các trung tâm sản xuất, vận tải, dịch vụ trên đất liền của tỉnh. Việc triển khai các công trình phục vụ APEC 2027 tạo thêm năng lực về cửa ngõ, giao thông và dịch vụ hội nghị. Khai thác có hiệu quả các công trình sau sự kiện đòi hỏi quản lý thống nhất về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường, cung ứng dịch vụ công và thu hút các hoạt động kinh doanh phù hợp.

Việc công nhận Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt tạo cơ sở áp dụng các quy định của Luật Phát triển đô thị về tổ chức bộ máy, quy hoạch, tài chính và thu hút đầu tư. (Trong ảnh: Một góc trung tâm đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Cơ chế quản lý cần cho phép giải quyết công việc trực tiếp tại địa bàn, đi đôi với nguồn nhân lực, ngân sách và trách nhiệm kiểm tra, giám sát.

Việc công nhận Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt tạo cơ sở áp dụng các quy định của Luật Phát triển đô thị về tổ chức bộ máy, quy hoạch, tài chính và thu hút đầu tư. Mục tiêu là phát triển trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển có năng lực cạnh tranh quốc tế; nâng cao đời sống nhân dân; phát huy vai trò động lực đối với tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh ở vùng biển Tây Nam.

Hạ tầng kỹ thuật gồm cảng hàng không quốc tế, các cảng, bến, trục giao thông nội đảo, hệ thống điện, viễn thông, cấp nước và các công trình phục vụ du lịch. Hạ tầng phục vụ APEC 2027 đang được đầu tư cùng với các công trình đô thị. Mạng lưới trường học, cơ sở y tế, văn hóa và thể thao phục vụ cư dân, người 4 lao động và khách lưu trú; nhu cầu tiếp tục mở rộng gắn với quá trình đô thị hóa và phát triển dịch vụ.

Tài nguyên rừng, biển, cảnh quan và đa dạng sinh học là cơ sở phát triển du lịch sinh thái và kinh tế biển.

Phú Quốc có vị trí quan trọng trong thế trận quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chính quyền phối hợp với lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các cơ quan chuyên ngành trong công tác quản lý cửa ngõ, cư trú, xuất nhập cảnh, hoạt động trên biển, cứu hộ, cứu nạn.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bà Trần Thị Thanh Hương cho biết, việc thông qua Nghị quyết là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xem xét, quyết định; thể hiện sự chủ động của tỉnh trong việc hướng đến xây dựng mô hình phát triển mới cho Phú Quốc, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị trí, vai trò đặc biệt của đảo ngọc.