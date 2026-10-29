An Giang thông qua 13 đề án khuyến công, hỗ trợ hơn 1,4 tỉ đồng

Quang cảnh cuộc họp.

Ngày 29/10, Hội đồng thẩm định các đề án khuyến công địa phương tỉnh An Giang tổ chức thẩm định 14 đề án của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Trong số này, có 5 đề án đề nghị hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất; 6 đề án đề nghị hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày sản phẩm và 3 đề án đề nghị hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì.

Kết quả, hội đồng thống nhất thông qua 13 đề án, với tổng kinh phí đầu tư gần 2,6 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ hơn 1,4 tỉ đồng.

Các đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tập trung vào sản xuất muối tôm, nước đá, bánh in... Nhóm đề án đầu tư phòng trưng bày hướng đến các sản phẩm như hàng thủ công mỹ nghệ từ cỏ bàng, khô cá lóc, nước mắm Phú Quốc, khóm sấy khô dẻo, tôm khô và mắm tôm chua.

Ba đề án còn lại đề nghị hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì cho bánh cốm gạo BiBo, tinh dầu thiên nhiên Nathea và sản phẩm chế biến từ tổ yến.

Theo bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang, các đề án được thông qua phù hợp quy định về khuyến công địa phương và điều kiện hỗ trợ, nhằm bảo đảm sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả.

Chương trình khuyến công hướng đến hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.