An Giang thống nhất thành lập 22 phường, thông qua nhiều chính sách hỗ trợ người dân

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gợi ý thảo luận tại kỳ họp.

Sáng 22/9, Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh An Giang Khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 20 nghị quyết nhằm thống nhất chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời giải quyết một số chính sách liên quan đến đất đai, dân cư, an sinh xã hội, lực lượng ở cơ sở, khoa học - công nghệ.

Theo nghị quyết về hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư giai đoạn 2026-2030 được thông qua, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bố trí ổn định dân cư được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới 60 triệu đồng/hộ; trường hợp phải ổn định tại chỗ tại vùng có nguy cơ thiên tai được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để nâng cấp nhà ở và vật dụng phòng, chống thiên tai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ thông qua các tờ trình tại kỳ họp.

Người dân được bố trí tái định cư tại nơi chưa có công trình cấp nước tập trung được hỗ trợ tiền nước tương đương 4m³/người/tháng trong 12 tháng. Chính sách hỗ trợ lương thực trong thời gian đầu tái định cư được thực hiện trong 3 tháng theo mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất. Người chưa có đất ở được xem xét giao đất trong hạn mức và miễn tiền sử dụng đất; người chưa có đất sản xuất nông nghiệp được xem xét giao đất trong hạn mức, không thu tiền sử dụng đất. Trường hợp có nhu cầu thuê đất phi nông nghiệp để sản xuất, kinh doanh được giảm 50% tiền thuê đất trong hạn mức theo quy định.

Đối với lực lượng dân phòng, nghị quyết quy định mức bồi dưỡng khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp thực hiện nhiệm vụ dưới 2 giờ được hưởng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng; từ 2 đến dưới 4 giờ là 0,45 ngày; từ 4 giờ trở lên, cứ mỗi 4 giờ được 0,6 ngày lương tối thiểu vùng. Nếu tham gia nhiệm vụ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, mức bồi dưỡng được tính gấp 2 lần.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 6.

Cũng tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh An Giang đã tán thành chủ trương thành lập 22 phường trên cơ sở 22 xã, gồm: Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Phong, Hòn Đất, Kiên Lương, Ba Chúc, Thoại Sơn, Phú Hòa, An Châu, Vĩnh An, Châu Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Vĩnh Hậu, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Long Điền và Hội An.

Việc thành lập các phường giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp giải quyết khối lượng công việc lớn, từ sắp xếp tổ chức bộ máy, hoạt động của lực lượng ở cơ sở đến quản lý đất đai, biên giới, dân cư, an sinh xã hội và các cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách, khoa học - công nghệ.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Sau kỳ họp, nhiệm vụ quan trọng là khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống, không để xảy ra khoảng trống, gián đoạn hay chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh được đề nghị chỉ đạo các cơ quan, địa phương triển khai nghị quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn; Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát. Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giữ mối liên hệ với cử tri, nắm bắt việc thực hiện chính sách và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.