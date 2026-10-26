An Giang thống nhất đề xuất nâng vốn sân bay Phú Quốc lên hơn 58.000 tỷ đồng

Quang cảnh cuộc họp.

Sáng 26/10, Thường trực Tỉnh ủy An Giang họp xem xét các tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng chủ trì cuộc họp.

Ngoài dự án sân bay Phú Quốc, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư dự án mở rộng thêm 300 giường bệnh và mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 999 tỷ đồng. Dự án nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu đảm nhận chức năng bệnh viện vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Các tờ trình còn lại liên quan đến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông, cơ chế phục vụ các dự án tại Phú Quốc, chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội ở cơ sở và một số lĩnh vực tài chính, phát triển thanh niên.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất thông qua 11 tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh. Các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.