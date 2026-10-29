An Giang thống nhất đầu tư khu đô thị lấn biển Bãi Xếp hơn 74.600 tỷ đồng

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sáng 29/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị chuyên đề xem xét các chủ trương đầu tư và một số nội dung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Lâm Minh Thành, Hồ Văn Mừng và Trần Thị Thanh Hương chủ trì hội nghị.

Theo tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh, khu đô thị hỗn hợp lấn biển Bãi Xếp được đề xuất xây dựng tại khu phố 2 An Thới, đặc khu Phú Quốc, với quy mô khoảng 83,66ha, tổng vốn đầu tư khoảng 74.673 tỉ đồng.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất chủ trương đầu tư dự án ký túc xá sinh viên, dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2030. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 859,68 tỉ đồng, sức chứa khoảng 5.024 sinh viên.

Ngoài hai dự án trên, hội nghị xem xét các nội dung liên quan đến điều chỉnh dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Các nội dung khác gồm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 3.605 chi hội ở khóm, ấp, khu phố vùng khó khăn; bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030.

Kết luận hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền, đồng thời yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện các thủ tục tiếp theo.