An Giang thống nhất chủ trương mở 9 điểm neo đậu, bốc dỡ thủy sản tạm thời

Quang cảnh cuộc họp.

Sáng 24/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh chuyên đề, xem xét cho ý kiến nhiều dự án đầu tư trọng điểm về y tế, giáo dục và đất đai.

Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, 9 điểm neo đậu, bốc dỡ thủy sản tạm thời gồm 2 điểm do Nhà nước quản lý tại bến cá Mương Đào, phường Hà Tiên và bến tàu Kiên Lương; 7 điểm bốc dỡ của doanh nghiệp tư nhân, từ Hòn Đất đến An Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về tính pháp lý, sự phù hợp quy hoạch; đồng thời bảo đảm việc quản lý, kiểm soát sản lượng thủy sản chặt chẽ, minh bạch.

Đối với lĩnh vực giáo dục, các thành viên UBND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt; Dự án Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc quy mô 500 giường và Dự án mở rộng Trung tâm Y tế Tịnh Biên quy mô 300 giường.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian hoàn thành các dự án sửa chữa, xây dựng trường học xuống còn 6 tháng, sớm đưa công trình vào sử dụng; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư chủ động, linh hoạt trong điều phối vốn, xử lý thủ tục, bảo đảm tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng kết luận tại cuộc họp.

Trong lĩnh vực đất đai, thành viên UBND tỉnh cho ý kiến việc tiếp tục giao đất, cho thuê đất thực hiện 2 dự án còn tồn đọng, kéo dài tại xã Bình Hòa và Long Kiến; xem xét chủ trương tiếp tục sử dụng giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các thành viên UBND tỉnh cũng cho ý kiến đối với dự thảo quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa; việc bổ sung công trình, dự án APEC phù hợp nguồn vật liệu từ đá dư tại mỏ đá Núi Dài; dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, cuộc họp xem xét Đề án nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giám định, định giá tài sản trong hoạt động tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 và một số nội dung thuộc lĩnh vực tư pháp; các dự thảo nghị quyết dự kiến trình HĐND tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến, khẩn trương hoàn thiện các văn bản, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.