An Giang thông báo nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Ngày 15/11, UBND tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 728/TB-UBND về việc nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo thông báo, việc nghỉ ngày 24/11 được thực hiện căn cứ Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/6/2026 của Quốc hội khóa XVI về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong thời gian nghỉ, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị phải bố trí lực lượng trực, sắp xếp bộ phận làm việc hợp lý để bảo đảm giải quyết công việc liên tục, phục vụ tốt tổ chức, cá nhân và các nhiệm vụ cấp thiết.

Các đơn vị gồm Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng và bệnh viện phải bảo đảm nhân lực, phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và khi có yêu cầu.

UBND tỉnh yêu cầu các công sở, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và hộ gia đình trong toàn tỉnh treo cờ Tổ quốc từ ngày 18 đến 24/11/2026.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu cùng thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ tại trụ sở, khu dân cư và các đơn vị thuộc quyền quản lý; tổ chức làm vệ sinh, chỉnh trang đường phố, nhắc nhở người dân vệ sinh môi trường xung quanh nơi cư trú, thay cờ cũ, phai màu bằng cờ mới, góp phần tạo mỹ quan đô thị.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đồng thời bố trí lực lượng trực trong ngày nghỉ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại trụ sở, khu vui chơi công cộng và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và các hộ gia đình nghiêm túc triển khai thực hiện.