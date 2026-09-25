An Giang: Thổ Châu mời gọi từ phên dậu tiền tiêu của Tổ quốc

Quang cảnh đặc khu Thổ Châu

Trong góc nhìn của một người cầm bút và ưa khám phá, tôi nhận thấy Thổ Châu không chỉ là một đơn vị hành chính hay một tọa độ địa lý trên bản đồ mà là cả một khoảng trời lịch sử thắm đỏ sự hy sinh và khát vọng vươn lên. Qua bao thăng trầm của dải đất phương Nam, quần đảo này từng là nơi tránh trú bão, là điểm định vị cho những con tàu viễn dương xuôi ngược của đường tơ lụa trên biển từ hơn 15 thế kỷ trước, và trong thế kỷ XVIII, dấu chân người Việt đã in trên cát lạnh bãi Ngự, bãi Dong… để khẳng định chủ quyền dân tộc.

Nhưng có lẽ ký ức bi hùng và nhói lòng nhất vẫn là những ngày sau giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975). Tập đoàn Pôn Pốt - Khmer Đỏ đã xua quân chiếm đóng và bắt đi khoảng 500 thường dân vô tội, mà đến tận hôm nay tung tích của những người dân ấy vẫn là một nỗi đau nhói lòng, một khoảng trống chưa thể lấp đầy trong lòng mỗi người con đất đảo và thân nhân. Bằng trận đánh kiên cường vào cuối tháng 5 năm 1975, quân đội ta đã quét sạch kẻ thù, giải phóng Thổ Châu, trả lại sự bình yên cho vùng biển đảo này.

Từ trong đổ nát, tinh thần bám biển, giữ đảo lại bùng lên mãnh liệt, tôi cảm phục những người từ Rạch Giá, Lại Sơn, Hòn Tre, Gò Quao, An Biên,... nung nấu quyết tâm lần lượt ra đảo sinh cơ lập nghiệp. Trong muôn vàn thiếu thốn của những ngày đầu tái thiết, giữa cái nắng cháy bỏng, gió dữ dội, sóng bạc đầu quanh năm, người dân Thổ Châu vẫn kiên cường bám trụ. Họ khai thác, nuôi trồng, và cùng nhau giữ vững từng tấc đất, từng dải bãi đá ngầm. Sự kiên cường ấy đã vun đắp để hôm nay “Thổ Châu có rừng xanh nguyên sơ, có hệ sinh thái trù phú, có ngư trường giàu trữ lượng, có cảnh sắc thanh khiết như thuở ban đầu của đất trời. Và quan trọng hơn hết, Thổ Châu là dấu mốc thiêng liêng của Tổ quốc, là bức tường gió chắn cho bình yên đất mẹ Việt Nam thân yêu…”

Từ chuyến thăm và chỉ đạo mang tầm chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm, hiện Thổ Châu đang đứng trước một vận hội lịch sử chưa từng có. Cùng sự đôn đốc quyết liệt của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh An Giang, quyết tâm đưa Thổ Châu phát triển “Sáng lên, mạnh lên và vươn lên” đang được hiện thực hóa từng ngày. Một đặc khu biển đảo “xanh, mạnh, bền vững” đang rạng rỡ hiện hữu.

Có ra Thổ Châu hôm nay chúng ta mới cảm nhận hết sức sống mãnh liệt của vùng đất này. Thổ Châu thật sự là một “đại công trường” của khát vọng. Giữa mênh mông vịnh Thái Lan, quần đảo như một “viên ngọc thô” đang được mài giũa; những dãy núi xanh thẫm rừng nguyên sinh, rạn san hô ngũ sắc ẩn mình dưới làn nước biển, cùng tiếng sóng vỗ về bãi Ngự, bãi Dong... tất cả hòa quyện thành một bản tình ca thiên nhiên diệu kỳ.

Một góc đảo Thổ Châu. Ảnh: Lê Trung Hiếu

Những dự án hạ tầng lớn đang khẩn trương triển khai, từ Cảng hàng không lưỡng dụng 4C, đường quanh đảo, xuyên đảo cho đến hệ thống cảng cá, hồ chứa nước ngọt và năng lượng sạch... Khoảng cách giữa đất liền và đảo xa đang ngắn lại nhờ những chuyến tàu cao tốc và hạ tầng viễn thông hiện đại. Nhưng ấm áp nhất vẫn là sự chăm lo từ những chủ trương, chính sách và tình cảm đậm đà của đồng bào đất liền, các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm chu đáo, để những đứa trẻ “nơi rẽ sóng vươn khơi” được trưởng thành trọn vẹn trong tình yêu thương của Tổ quốc.

Trong tương lai không xa, khi các dự án hoàn thành, đặc khu Thổ Châu mở rộng cửa đón du khách và chính người dân đảo sẽ vừa là người “hướng dẫn viên” mộc mạc, vừa là “cột mốc sống” chân tình kể câu chuyện giữ gìn và phát triển biển đảo nơi “đầu sóng ngọn gió”. Ngoài tạo sinh kế bền vững, hay lan tỏa văn hóa Việt, thông qua “sức mạnh mềm” của du lịch, Thổ Châu còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp chủ quyền Tổ quốc.

Trước đây, nghe đến địa danh Thổ Châu, nhiều người thường liên tưởng đến một vùng đảo tiền tiêu xa xôi, hoang sơ và cách biệt ở tận cùng biển Tây Nam. Bây giờ, Thổ Châu vẫn ở đó giữa trùng khơi, nhưng con đường ra đảo đã gần hơn rất nhiều nhờ giao thông hiện đại. Mỗi chuyến tàu cao tốc giờ đây như dải băng kết nối, đưa chúng ta lướt qua những ngọn sóng để đến Thổ Châu chỉ sau vài giờ di chuyển, và một ngày không xa sẽ có những đường bay kết nối... Thổ Châu không còn là tọa độ xa xôi, mà đã sẵn sàng dang tay đón những ai khao khát khám phá vẻ đẹp bất tận của biển đảo quê hương.

Làm sao mỗi chúng ta không xúc động sao được khi đứng trước Cột mốc chủ quyền Quốc gia và Cột cờ Tổ quốc khi nghe lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay giữa biển trời Tây Nam? Làm sao chúng ta không trăn trở trước ánh mắt hiền hòa của những ngư dân - những “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền Tổ quốc? Làm sao chúng ta không say đắm trước vẻ đẹp tinh khôi của thiên nhiên, với màu xanh thẫm của rừng, màu xanh ngọc bích của biển khơi và sắc màu rực rỡ của những rạn san hô?... Thổ Châu đang mở ra muôn vàn chất liệu sống động cho hoạt động sáng tạo, trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước trước dải đất vùng phên dậu của Tổ quốc với sắc xanh của hy vọng, khát vọng hòa bình và phát triển bền vững.

Thổ Châu - có thể nói là “miền đất mới” đầy hứa hẹn để và cũng là điểm đến du lịch hấp dẫn để du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm để cảm nhận Thổ Châu là một đảo hiền hòa với nhiều phong cảnh đẹp cùng lòng người xứ đảo thân thiện, chân tình, cởi mở đón chào lữ khách, góp phần cùng với chính quyền địa phương hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng Thổ Châu trở thành nơi “mà mỗi người dân cả nước đều muốn đặt chân tới, để tự hào, để tin yêu, để cảm nhận hơi thở của Tổ quốc nơi cuối trời Tây Nam… Với tinh thần mũi tàu hướng ra biển lớn; giữ biên, giữ dân, giữ bình yên Tổ quốc”.

Hãy đến với Thổ Châu để cảm nhận cái ấm áp của tình quân dân thắm thiết, để lắng nghe tiếng sóng biển thì thầm kể chuyện ngàn xưa và để lòng mình hòa cùng khát vọng vươn mình của dân tộc.

Thổ Châu đang cất lời mời gọi - lời mời gọi chân thành, tha thiết từ vùng biên viễn của Tổ quốc thân yêu!