An Giang thiếu 2,12 triệu m³ vật liệu cho các công trình trọng điểm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu kết luận cuộc họp.

Chiều 14/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hiện trạng, tình hình phân bổ, khai thác và sử dụng nguồn vật liệu phục vụ các công trình APEC 2027, đầu tư công và dự án trọng điểm.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát số liệu phân bổ, ưu tiên nguồn đá chất lượng cao cho các dự án trọng điểm, tránh lãng phí. Công an tỉnh phối hợp các sở, ngành siết chặt kiểm soát khối lượng khai thác. Sở Xây dựng chủ trì tham mưu ban hành bảng giá vật liệu theo cơ chế đặc thù đối với các mỏ thương mại cung cấp cho công trình ngân sách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu lập kế hoạch nhu cầu vật liệu chi tiết theo từng giai đoạn; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc sử dụng nguồn vật liệu đúng địa chỉ, đúng công trình. Các chủ đầu tư dự án APEC khẩn trương hướng dẫn nhà thầu ký hợp đồng cung ứng, tiếp nhận đá, bảo đảm tiến độ thi công.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có 4 mỏ đá còn hiệu lực với 13 giấy phép, gồm 10 giấy phép đang hoạt động (5 giấy phép thương mại và 5 giấy phép phục vụ công trình trọng điểm, APEC) với tổng trữ lượng còn lại 12,9 triệu m³.

Qua rà soát, tổng nguồn vật liệu còn thiếu là 2,12 triệu m³; trong đó, công trình trọng điểm quốc gia cần 1,29 triệu m³, dự án trọng điểm của tỉnh cần 0,76 triệu m³ và dự án cấp xã cần 0,07 triệu m³.