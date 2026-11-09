An Giang thiếu 1.282 phòng học, gần 1.900 nhân lực giáo dục

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Huỳnh Văn Hóa báo cáo tại cuộc họp.

Sáng 9/11, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang Tống Văn Kiếm chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Việt Huỳnh dự và chỉ đạo cuộc họp.

Theo báo cáo, năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 3.507 nhóm, lớp mầm non với 93.302 trẻ; giáo dục phổ thông có 18.664 lớp với 622.290 học sinh. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học đạt 94,47%, THCS đạt 35,36% và THPT đạt 41,65%. Nhiều địa phương duy trì 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày. Các trường cũng đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, dạy học dự án, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, toàn tỉnh có 125/725 cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, thiếu khoảng 1.282 phòng học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên còn thiếu 1.884 người so với định mức, trong đó thiếu khoảng 1.341 giáo viên. Tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, nhất là ở bậc mầm non và các môn Tin học, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang Tống Văn Kiếm gợi ý thảo luận.

Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp cũng phát sinh bất cập khi một số trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu cách xa trường chính, trong khi cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu. Đối với hoạt động sinh hoạt hè, báo cáo ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực thông qua các mô hình thư viện xanh, giáo dục kỹ năng sống, phổ cập bơi và phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị báo cáo giám sát phân tích sâu thực trạng, xác định rõ những nút thắt về biên chế và cơ sở vật chất. Trong đó, cần rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ; đánh giá quy mô trường học sau sáp nhập, nhất là những trường có đông lớp, đông học sinh và nhiều phân hiệu, để đề xuất phương án tổ chức phù hợp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh phát biểu tại cuộc họp.

Về đầu tư cơ sở vật chất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh gợi mở nghiên cứu cơ chế dành nguồn lực riêng cho giáo dục, ưu tiên xây dựng phòng học, nhà vệ sinh, bếp ăn bán trú; khôi phục các tiêu chí trường chuẩn quốc gia và từng bước xóa bỏ những điểm trường nhỏ lẻ, xuống cấp, không bảo đảm an toàn.

Đồng thời, nghiên cứu mở rộng mô hình bán trú tiểu học, tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; tăng cường tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu mô hình vừa học văn hóa vừa học nghề để học sinh sau THCS có thêm lựa chọn phù hợp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đầu tư cho giáo dục phải được xác định là ưu tiên hàng đầu. Báo cáo giám sát cần đưa ra kiến nghị cụ thể đối với Trung ương và tỉnh, kèm lộ trình thực hiện khả thi, nhất là giải pháp bổ sung biên chế, tháo gỡ khó khăn về cơ chế tài chính và đẩy nhanh đầu tư trường lớp, bảo đảm điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh.