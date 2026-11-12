An Giang: Thiên tai gây thiệt hại gần 20 tỷ đồng
Ngày 12/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang thông tin, từ đầu năm 2026 đến nay toàn tỉnh xảy ra 90 vụ mưa, dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh làm thiệt hại 328 căn nhà; xảy ra 45 vụ sạt lở đất gây tổng thiệt hại ước tính gần 20 tỷ đồng.
Theo thống kê, gần đây nhất, dông lốc xảy ra vào tối 29/10 tại 9 xã: Chợ Vàm, Phú An, Bình Thạnh Đông, Phú Lâm, Châu Phú, Bình Giang, Giồng Riềng, Hòa Lạc , Phú Tân làm tốc mái hơn 90 căn nhà, 22 trụ điện bị gãy đổ, ..., gây tổng thiệt hại gần 2 tỷ đồng.
Toàn tỉnh xảy ra 45 vụ sạt lở đất với chiều dài 1.952m ở các xã: Phú Lâm, Ba Chúc, Bình Mỹ, Vĩnh Thạnh Trung, Chợ Vàm, Ô Lâm, Tân An, Mỹ Đức, Hội An, Định Mỹ, Nhơn Hội, Bình Thạnh Đông, Châu Phú, Vĩnh Trạch, Châu Phong, Vĩnh Hòa, Nhơn Mỹ, Phú Hòa, An Châu, Óc Eo, Phú Hữu, Chợ Mới, Mỹ Hòa Hưng, đặc khu Kiên Hải.
Sạt lở đất không gây thương vong về người nhưng làm sụp bờ kè bảo vệ; ảnh hưởng 21 căn nhà gồm: 3 căn ở xã Bình Thạnh Đông, 3 căn ở xã Vĩnh Trạch, 3 căn ở xã Vĩnh Hòa, 1 căn ở xã Nhơn Mỹ, 4 căn ở xã Phú Lâm, 1 căn ở xã Mỹ Đức, 6 căn ở xã Mỹ Hòa Hưng.
Trong đó có 5 căn sụp hoàn toàn; 3 căn nhà bị rớt nhà bếp xuống sông; 2 căn bị rạn nứt; 4 căn bị ảnh hưởng phần nhà sau; 7 căn di dời; sạt lở làm đứt gãy đường lộ giao thông nông thôn và hư hỏng hoàn toàn 1 cây cầu sắt kết hợp với gỗ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/an-giang-thien-tai-gay-thiet-hai-gan-20-ty-dong-post1002118.html