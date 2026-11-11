An Giang tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy loạt dự án điện gió ven biển

Hệ thống tuabin điện gió ngoài khơi. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Những vướng mắc về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và sử dụng đồng thời đất liền, khu vực biển đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án điện gió ven biển tại An Giang.

Trước tình hình trên, tỉnh đang khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, hoàn thiện danh mục dự án kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình triển khai các dự án năng lượng tái tạo.

Trong cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh, đại diện Sở Tài chính cho biết khó khăn lớn hiện nay tập trung ở các dự án điện gió ven biển có đặc thù sử dụng cả đất trên đất liền và khu vực biển, khiến quá trình thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư còn gặp vướng mắc. Trong khi đó, đối với các dự án năng lượng chỉ sử dụng đất trên đất liền, tỉnh đề xuất tiếp tục thực hiện theo cơ chế hiện hành.

Để tháo gỡ khó khăn, Sở Tài chính đề xuất rà soát từng dự án, vận dụng các quy định pháp luật liên quan để xác định phương án lựa chọn nhà đầu tư phù hợp. Theo đó, tỉnh sẽ công bố danh mục các dự án điện gió kêu gọi đầu tư. Nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng đủ điều kiện, thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng điều kiện, sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý của từng dự án điện gió ven biển, kể cả những dự án đã được đưa vào quy hoạch. Cơ quan này chịu trách nhiệm về căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền sớm ban hành và công bố công khai danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo đúng quy định.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ động hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, hạn chế tình trạng trao đổi văn bản qua lại nhiều lần gây mất thời gian.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan, cần tập trung rà soát những vấn đề về chồng lấn quy hoạch, giao khu vực biển, giới hạn chiều cao công trình và luồng hàng hải; chủ động phối hợp giải quyết các khó khăn phát sinh.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, thống nhất trong hướng dẫn và giải quyết thủ tục đầu tư, không để hồ sơ kéo dài. Những dự án đã đủ điều kiện phải khẩn trương tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, không chờ tổng hợp toàn bộ danh mục dự án.

Việc tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về pháp lý và thủ tục được kỳ vọng tạo chuyển biến trong thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng năng lượng gió, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và bổ sung nguồn cung điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh An Giang.

An Giang có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, trong đó điện gió được định hướng phát triển tại các khu vực có điều kiện thuận lợi về tài nguyên gió.

Theo phương án phát triển hạ tầng điện trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh, danh mục điện gió trên bờ và gần bờ có các dự án đáng chú ý như Nhà máy điện gió An Giang 1 công suất 50MW tại xã Vĩnh Gia; Nhà máy điện gió An Giang 2 công suất 50MW tại xã Cô Tô và xã Ô Lâm; Nhà máy điện gió Hòn Đất 1 công suất 77MW và Nhà máy điện gió tại huyện Hòn Đất (II) công suất 43MW, cùng nằm trong khu vực ven biển xã Hòn Đất và xã Bình Sơn. Tổng công suất dự kiến của 4 dự án này là 220MW./.