An Giang tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện gió

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 6/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và nhà đầu tư về tình hình thực hiện các dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các sở, ngành tập trung trao đổi những vướng mắc trong xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án sử dụng đồng thời đất và khu vực biển. Các nội dung được làm rõ gồm cơ sở pháp lý của các phương án đề xuất, việc áp dụng Nghị quyết số 254/2025/QH15 và ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 15959/BTC-PC; phạm vi áp dụng pháp luật, hình thức lựa chọn nhà đầu tư và thẩm quyền xử lý đối với từng nội dung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong yêu cầu Sở Tài chính rà soát căn cứ pháp lý đối với từng dự án do nhà đầu tư đề xuất, kể cả các dự án đã có trong quy hoạch; hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đồng thời, tham mưu cấp có thẩm quyền danh mục dự án kêu gọi đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất phương án chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan được yêu cầu khẩn trương rà soát, cho ý kiến về những vấn đề liên quan đến chồng lấn quy hoạch, khu vực biển, chiều cao tĩnh không, tuyến luồng hàng hải và các nội dung liên quan.