Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, chủ đầu tư và các nhà đầu tư chiến lược trong triển khai các dự án phục vụ APEC 2027. Đồng chí nhấn mạnh, UBND tỉnh cùng các sở, ngành sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với những vướng mắc liên quan hệ thống lưới điện, cấp thoát nước và hạ tầng viễn thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị điện lực, viễn thông khẩn trương di dời công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng; xác định cụ thể kết quả thực hiện và thời gian hoàn thành.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về tận thu khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND đặc khu Phú Quốc tiếp tục rà soát, xác định, cắm mốc ranh giới cụ thể, tạo điều kiện để nhà thầu tiếp cận hiện trường, tổ chức thi công. Đối với các hộ dân còn lại, UBND đặc khu nghiên cứu phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm yêu cầu mặt bằng và tiến độ dự án theo chỉ đạo của tỉnh.

Đại diện Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc (Tập đoàn Sun Group) trình bày phối cảnh dự án đường tỉnh 975.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh An Giang, dự án đường tỉnh 975 (đoạn từ đường tỉnh 973 - Cảng hàng không Phú Quốc - đường tỉnh 975 - đường tỉnh 973) có chiều dài tuyến 19,2km, tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 7.000 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 22/9/2025, dự kiến hoàn thành ngày 31/5/2027. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty TNHH OLYMPIA (OLP) và Công ty TNHH Xây dựng công nghiệp OLYMPIA (OIC).

Tính đến ngày 15/11, giá trị thi công đạt 1.188.970/1.848.991 triệu đồng, tương đương 64,3% giá trị hợp đồng. Công trường đang huy động 539 nhân công cùng 290 máy móc, thiết bị phục vụ thi công.

Đối với phần quy mô mặt cắt 10 làn xe, nhà thầu đã thi công 22,5/33km hào kỹ thuật; 17/29,6km cống thoát nước dọc và 0,3/3,9km rãnh bê tông cốt thép. Phần bổ sung đường gom đang được triển khai đào, đắp trong phạm vi đã bàn giao mặt bằng, với chiều dài khoảng 11,35km.