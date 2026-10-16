An Giang tháo gỡ vướng mắc cho 474 dự án tồn đọng

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng kiểm tra tiến độ công trình đường trục chính ven biển vào trung tâm thành phố Hà Tiên (nay là phường Hà Tiên).

Theo Báo cáo số 354-BC/ĐU ngày 2/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh An Giang, trên Hệ thống dữ liệu 751, toàn tỉnh có 474 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Trong đó, 330 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của UBND tỉnh, 19 dự án thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và 125 dự án thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

Kết quả rà soát, tháo gỡ được triển khai qua hai đợt, tập trung phân loại dự án đã giải quyết được vướng mắc, dự án cần tiếp tục xử lý và dự án phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động.

254 dự án không còn vướng mắc

Ở đợt 1, tỉnh xác định 359 dự án không còn khó khăn, vướng mắc trên Hệ thống dữ liệu 751. Trong đó, UBND tỉnh xác định 215 dự án, gồm 157 dự án đã hoàn thành, đưa vào hoạt động, sản xuất và 58 dự án đã chấm dứt hoạt động. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xác định 19 dự án và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc xác định 125 dự án không còn vướng mắc.

Tại đợt 2, theo Thông báo số 619/TB-UBND ngày 26/9/2026, tỉnh xác định thêm 39 dự án không còn khó khăn, vướng mắc. Trong nhóm này, 4 dự án đầu tư công đã được điều chỉnh dự án để tiếp tục triển khai; 18 dự án được thống nhất tiếp tục giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án; 11 dự án đã được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư; 2 dự án đã có quyết định chấm dứt hoạt động và 3 dự án không rõ thông tin, được đề xuất xóa khỏi hệ thống. Dự án tái định cư Vịnh Trà được xác định không thuộc trường hợp áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Như vậy, qua hai đợt, tổng cộng 254 dự án được xác định không còn khó khăn, vướng mắc trên hệ thống. Tuy nhiên, đây là kết quả phân loại, xử lý theo từng dự án; không đồng nghĩa toàn bộ các dự án đã hoàn thành hoặc đi vào hoạt động.

Tiếp tục xử lý dự án còn vướng mắc, siết trách nhiệm thực hiện

Đối với các dự án tiếp tục gặp khó khăn, tỉnh xác định nhiều nhóm cần được xem xét theo quy định pháp luật. Trong đó, 26 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư không thông qua lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở sẽ tiếp tục được rà soát, xem xét xử lý theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, 35 dự án vướng thẩm quyền ký quyết định chủ trương đầu tư hoặc chưa phù hợp quy hoạch cần được xem xét trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành. Ba dự án có thông báo chấm dứt hoạt động được giao kiểm tra quá trình sử dụng đất trước khi UBND tỉnh xem xét, quyết định; 12 dự án thuộc nhóm kiểm tra tiến độ thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

Tỉnh giao Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc thông tin kết quả xử lý, hướng dẫn nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án và hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu có. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cơ quan thuế hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đất đai, thực hiện nghĩa vụ tài chính; các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát quy hoạch, theo dõi việc khắc phục vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án.

Báo cáo cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm cán bộ, công chức đối với từng dự án có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc bản án; doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ đầu tư khi phát sinh yêu cầu và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Việc tháo gỡ dự án tồn đọng cần gắn với tiến độ thực chất, tính pháp lý và trách nhiệm của từng chủ thể. Tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ trì định kỳ trước ngày 15 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, thông qua Sở Tài chính, để tổng hợp, theo dõi và báo cáo theo quy định.

P.V