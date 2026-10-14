An Giang tháo gỡ vướng mắc các dự án phục vụ APEC 2027

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều tối 14/10, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group về xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Cùng dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Sun Group báo cáo những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư các dự án đối ứng của dự án BT Trung tâm Hội nghị APEC; nguồn cát san lấp phục vụ hoạt động lấn biển tại dự án đối ứng; khai thác đá tại mỏ Trà Đuốc Lớn và giá đất bồi thường trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Đại diện Tập đoàn Sun Group phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát từng vấn đề, chủ động phối hợp xử lý dứt điểm những khó khăn phát sinh đối với các công trình, dự án do Sun Group làm chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công.

Việc giải quyết phải kịp thời, tạo điều kiện để các dự án được triển khai thông suốt, bảo đảm tiến độ.