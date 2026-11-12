An Giang tháo gỡ vướng mắc 4 dự án tồn đọng, dừng khai thác 2 mỏ cát có nguy cơ sạt lở

Quang cảnh cuộc họp.

Sáng 12/11, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với 4 dự án tồn đọng, kéo dài, gồm: khu đô thị thị trấn Núi Sập 1, xã Thoại Sơn; chợ và khu dân cư trung tâm xã Hội An; khu dân cư Phú Quý và khu đô thị mới Sao Mai Bình Khánh 4, phường Long Xuyên.

Đồng chí Hồ Văn Mừng yêu cầu việc tháo gỡ vướng mắc phải bảo đảm các điều kiện theo quy định, gồm phù hợp quy hoạch, không vi phạm quy hoạch quốc phòng, an ninh; hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện.

Sở Tài chính được giao kiểm soát chặt năng lực nhà đầu tư, không để xảy ra tình trạng chuyển nhượng dự án trái quy định. Trường hợp nhà đầu tư không đủ năng lực, phải hủy bỏ và tổ chức lựa chọn lại theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng (bên phải) phát biểu tại cuộc họp.

Không gia hạn, cấp phép khai thác hai mỏ cát có nguy cơ sạt lở

Một nội dung đáng chú ý khác là các thành viên UBND tỉnh thống nhất không xem xét gia hạn hoặc cấp phép khai thác tại hai mỏ cát san lấp Tân Hòa và Bình Thủy.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, mỏ Tân Hòa còn khoảng 322.486m³ cát, mỏ Bình Thủy còn khoảng 791.083m³. Tuy nhiên, khu vực hai mỏ có nguy cơ sạt lở cao trong mùa lũ, dòng chảy phức tạp. Thực tế đã xảy ra sạt lở bờ sông và sự cố va quẹt phương tiện với phao báo hiệu tại khu vực chưa cải tạo môi trường.

Đồng chí Hồ Văn Mừng yêu cầu Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường, đưa khu vực mỏ về trạng thái an toàn theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét các nội dung liên quan.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn phát biểu tại cuộc họp.

Điều tiết nguồn vật liệu cho các dự án

Về nguồn vật liệu san lấp phục vụ Dự án kè chống sạt lở, tạo quỹ đất khu 16ha tại phường Rạch Giá, các thành viên UBND tỉnh thống nhất không tiếp tục phương án khai thác vật liệu từ biển.

Qua rà soát, nguồn cát san lấp trên thị trường đã cải thiện, nhà thầu cam kết bảo đảm nguồn cung theo thiết kế. Trong khi đó, phương án khai thác vật liệu biển phát sinh thêm chi phí, kéo dài thời gian và có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ thi công. UBND phường Rạch Giá được yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện về bảo đảm nguồn vật liệu và tiến độ dự án.

Đối với 92.000m³ đá dôi dư từ mỏ Núi Dài do Công ty TNHH Liên doanh khai thác chế biến vật liệu xây dựng An Giang (Antraco) khai thác, các thành viên UBND tỉnh thống nhất phân bổ 42.000m³ đá bê tông nhựa nóng cho Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1.

Số lượng 8.000m³ còn lại sẽ được bố trí khi điều chỉnh giấy phép bổ sung trữ lượng cho mỏ trong năm 2027. Đồng thời, điều chỉnh giảm tương ứng 50.000m³ đá đã phân bổ từ mỏ Trà Đuốc Lớn để phục vụ các dự án khác; phân bổ 50.000m³ đá còn lại cho đường tỉnh 975 sau khi Sở Xây dựng hoàn thành rà soát, thẩm định nhu cầu.

Đồng chí Hồ Văn Mừng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường điều chỉnh danh mục công trình, dự án và chủ động điều tiết chủng loại đá phục vụ đầu tư công. Các chủ đầu tư, địa phương chịu trách nhiệm về nhu cầu đề xuất, kịp thời báo cáo khi phát sinh vật liệu dôi dư, tránh lãng phí.

Tại cuộc họp, thành viên UBND tỉnh còn xem xét các nội dung liên quan đến giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; thăm dò, khai thác tại mỏ đá xây dựng núi Hòn Sóc; giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước đối với đề án thăm dò khoáng sản mỏ vật liệu san lấp từ biển; cùng một số dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định. Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án và điều tiết nguồn vật liệu phải đi đôi với kỷ cương pháp luật, hiệu quả đầu tư và an toàn môi trường; không đánh đổi an toàn, tính mạng và tài sản của người dân để lấy nguồn vật liệu phục vụ xây dựng.