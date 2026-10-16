An Giang tháo gỡ khó khăn dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 2026

Ngày 16/10, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh An Giang cho biết, giá trị giải ngân đến ngày 30/9/2026 là 16.151 tỷ đồng trong tổng số vốn 27.303 tỷ đồng được giao năm 2026, đạt 59,16% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (Kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung đạt 55,90%) và đạt 57,86% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao.

Sở Tài chính tỉnh An Giang cho biết, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2026 đạt 59,16% thấp so với yêu cầu kế hoạch đã đề ra (Trong ảnh: Dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ -Sóc Trăng qua tỉnh An Giang).

Theo ông Phan Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công thấp so với yêu cầu kế hoạch đã đề ra. Trong đó có các yếu tố ảnh hưởng khách quan như: được giao kế hoạch vốn thừa so với khả năng triển khai thực tế, dự án chưa được ký được hiệp định vay giữa Chính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ và dự án có tỷ lệ giảm thầu nên không còn nhiệm vụ chi.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn bị ảnh hưởng bởi các vướng mắc kéo dài về bồi thường, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu, nhất là tại các dự án trọng điểm, năng lực điều hành của một số chủ đầu tư và năng lực thi công của nhà thầu còn yếu.

Trong đó, dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua tỉnh An Giang đã được giao số vốn là 2.749 tỷ triệu đồng đảm bảo theo tổng mức đầu tư nhưng dự kiến thực tế giải ngân chỉ đạt 1.288 tỷ đồng. Còn 1.449 tỷ đồng của dự án đã được bố trí nhưng không có nhu cầu sử dụng trong năm nay.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư xử lý dứt điểm dự án tồn đọng, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng để tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất trong năm 2026.

Với 6 dự án trường dân tộc nội trú biên giới đất liền (giai đoạn 2)gồm: Trường PTDTNT TH và THCS Nhơn Hội; Trường PTDTNT TTH và THCS Phú Hữu; Trường PTDTNT TH và THCS An Phú; Trường PTDTNT TH và THCS Ba Chúc; Trường PTDTNT TH và THCS Vĩnh Xương; Trường PTDTNT TH và THCS Vĩnh Điều dự kiến giải ngân đạt 600 tỷ đồng, còn 1605 tỷ đồng vốn đã bố trí không có nhu cầu sử dụng trong năm 2026, đề xuất bố trí sang năm 2027 tiếp tục thực hiện.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư xử lý dứt điểm dự án tồn đọng, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng để tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất trong năm 2026.

Rà soát toàn bộ danh mục dự án, phân loại theo khả năng giải ngân trong quý IV; tập trung vốn, nhân lực và thời gian cho các dự án có khối lượng hoàn thành lớn, có khả năng giải ngân nhanh. Phấn đấu đến ngày 31/01/2027 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Trong đó tập trung giải ngân tốt cả vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, gắn việc giải ngân với việc hoàn thành khối lượng.

"Khẩn trương lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn khối lượng giải ngân vào cuối năm; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt có nhu cầu sử dụng vốn; kiểm soát chặt chẽ vốn tạm ứng, bảo đảm tạm ứng phù hợp với tiến độ dự án, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.

Các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra hiện trường, xử lý ngay các khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng, hồ sơ thanh toán; thực hiện nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả", ông Nguyễn Thanh Phong cho biết.

Đối với dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan liên quan; kịp thời điều chuyển vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân theo tiến độ.

"Đặc biệt tập trung chỉ đạo dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua tỉnh An Giang, đến hết ngày 30/9/2026 mới giải ngân 269 tỷ đồng, đạt 9,80% cần có giải pháp cụ thể, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán và giải ngân trong quý IV/2026", lãnh đạo UBND tỉnh An Giang chỉ đạo.