An Giang tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc các dự án APEC 2027 tại Phú Quốc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ gợi ý thảo luận tại cuộc họp (tuần 43) tại Phú Quốc.

Tại buổi kiểm tra thực địa và họp giao ban tuần 43 ở đặc khu Phú Quốc vào chiều 21/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung cao độ, biến cam kết thành kết quả cụ thể tại từng công trường.

Đại diện Tập đoàn Sun Group, Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc báo cáo tiến độ các dự án.

Qua rà soát, nhiều công trình đang chịu áp lực tiến độ do mưa ngập, thiếu vật liệu xây dựng và vướng mắc trong quá trình triển khai. Riêng khu vực Cửa Cạn còn thiếu khoảng 1,9 triệu m³ đất đắp; một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật phải điều chỉnh vị trí thiết kế, làm phát sinh thêm thời gian thi công.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Vườn quốc gia Phú Quốc, UBND đặc khu Phú Quốc báo cáo tiến độ các dự án.

Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp điều phối máy móc, thiết bị, tận dụng nguồn vật liệu tại chỗ, đồng thời rà soát tiến độ và phương án thi công từng dự án. Chất lượng công trình và an toàn lao động phải được bảo đảm, nhất là trong mùa mưa bão.

Đẩy nhanh thủ tục, tháo gỡ thiếu hụt vật liệu

Một trong những yêu cầu trọng tâm là đẩy nhanh xử lý thủ tục theo cơ chế “luồng xanh”. Khi các sở, ngành chưa thống nhất phương án giải quyết những vấn đề liên quan đến APEC, phải kịp thời báo cáo lãnh đạo phụ trách để chỉ đạo xử lý, tránh kéo dài thời gian.

Đối với nguồn vật liệu, tỉnh yêu cầu xử lý việc di dời khoảng 186.025m³ đất đá tại mỏ đá Trà Đuốc Lớn, sớm bàn giao mặt bằng 3,5ha cho đơn vị được cấp phép khai thác. Tỉnh cũng tiếp tục thúc đẩy khai thác cát biển theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 66.4/NQ-CP.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp (tuần 43) tại Phú Quốc.

Về giải phóng mặt bằng, các đơn vị được giao xử lý dứt điểm công tác bồi thường, thu hồi đất phục vụ dự án đường 975 trước ngày 25/10/2026. Những thủ tục liên quan đến dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đất đối ứng BT và tuyến đường tạm phục vụ thi công tại khu vực Núi Ông Quán cũng được yêu cầu khẩn trương xem xét, tham mưu giải quyết.

Lãnh đạo tỉnh đồng thời yêu cầu rà soát phương án thi công nhà máy xử lý rác Bãi Bún, không tự ý thay đổi thiết kế hoặc thu hẹp quy mô khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh các đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện; tuyệt đối không báo cáo hình thức, không để tình trạng trì trệ kéo dài.

Việc kiểm tra thực địa và giao ban hằng tuần nhằm siết chặt kỷ luật thực thi, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và thúc đẩy tiến độ các công trình. Đây là yêu cầu cấp thiết trong quá trình chuẩn bị hạ tầng tại Phú Quốc phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.