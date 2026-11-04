An Giang tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển Phú Quốc

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm số 74/2025/QH15 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chính sách lao động, việc làm của Việt Nam, từ hỗ trợ giải quyết việc làm sang chủ động phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và bền vững. Những chuyển biến tích cực của thị trường lao động trong 9 tháng năm 2026 cùng các yêu cầu mới về chất lượng nguồn nhân lực đặt ra nhiệm vụ tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về việc làm.