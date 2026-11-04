An Giang tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển Phú Quốc
Đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, chuyển đổi xanh và thiếu hụt nhân lực du lịch. Đây là những vấn đề nóng được cộng đồng doanh nghiệp đặt ra tại chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ tư, diễn ra sáng 4/11 tại đặc khu Phú Quốc (An Giang). Trước yêu cầu phát triển, nhất là chuẩn bị cho sự kiện APEC, lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để thủ tục hành chính trở thành rào cản đối với doanh nghiệp.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-an-giang-thao-go-diem-nghen-khoi-thong-nguon-luc-phat-trien-phu-quoc-a501578.html