An Giang thành lập Tổ xây dựng đề án tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang, làm Tổ trưởng tổ xây dựng đề án. Ảnh: TÂY HỒ

Theo Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang, Tổ xây dựng Đề án được thành lập nhằm triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Quyết định căn cứ Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 21/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng các kết luận, kế hoạch của Trung ương về nội dung này.

Tổ xây dựng Đề án do ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ, làm Tổ trưởng. Tổ có 5 Tổ phó gồm: ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc; ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Sở Công Thương; bà Huỳnh Thị Như Lam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc. Thành viên Tổ gồm đại diện các phòng, văn phòng và cơ quan liên quan.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm

Theo quyết định, nhiệm vụ đầu tiên của Tổ là soạn thảo Đề án thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang, trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về công tác đối ngoại và tổ chức, biên chế có liên quan từ Sở Du lịch.

Cùng với đó, Tổ xây dựng Đề án thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, sau khi chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về công tác đối ngoại cho Sở Ngoại vụ.

Một nội dung đáng chú ý khác là xây dựng Đề án kết thúc hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, đồng thời chuyển chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban về cơ quan chuyên môn thuộc UBND đặc khu Phú Quốc.

Đối với lĩnh vực công thương, Tổ có nhiệm vụ xây dựng Đề án tổ chức lại Sở Công Thương trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ từ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP ngày 4/9/2026 của Chính phủ về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản.

Như vậy, theo nội dung quyết định, việc xây dựng các đề án lần này không chỉ liên quan đến tên gọi, cơ cấu tổ chức mà còn đặt ra yêu cầu phân định, chuyển giao và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tổ xây dựng Đề án sẽ tự giải thể. Quyết định ký ngày 17/9 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

P.V