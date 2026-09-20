An Giang thành lập Tổ xây dựng các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy

Theo Quyết định, Tổ xây dựng đề án có nhiệm vụ tham mưu, xây dựng 4 đề án trọng tâm: Đó là xây dựng Đề án thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về công tác đối ngoại cùng tổ chức bộ máy, biên chế có liên quan từ Sở Du lịch tỉnh An Giang;

Xây dựng Đề án thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao sau khi hoàn tất việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về công tác đối ngoại cho Sở Ngoại vụ;

Xây dựng Đề án kết thúc hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, đồng thời nghiên cứu phương án chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đơn vị này về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND đặc khu Phú Quốc;

Xây dựng Đề án tổ chức lại Sở Công Thương tỉnh An Giang trên cơ sở tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ từ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP ngày 4/9/2026 của Chính phủ về xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước trong lĩnh vực khu công nghiệp, địa chất và khoáng sản.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh An Giang, việc xây dựng các đề án nêu trên nhằm cụ thể hóa chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đặc thù quản lý của địa phương trong giai đoạn mới.

Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, Trưởng phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ cùng thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên trong Tổ xây dựng đề án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.