Chiều 22/11, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập 5 tổ công tác hỗ trợ đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

An Giang thành lập 5 tổ công tác, định kỳ gặp gỡ nhà đầu tư để lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn và khơi thông nguồn lực phát triển.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang là tổ trưởng tổ công tác về lĩnh vực công nghệ cao, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường là tổ phó; ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là tổ trưởng về thương mại - du lịch, Giám đốc Sở Du lịch là tổ phó; ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là tổ trưởng về lĩnh vực công nghiệp, Giám đốc Sở Công Thương là tổ phó.

Về lĩnh vực hạ tầng giao thông – xây dựng, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là tổ trưởng, Giám đốc Sở Xây dựng là tổ phó; bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là tổ trưởng về lĩnh vực giáo dục - y tế.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, hàng tuần, các tổ này sẽ tổ chức giao ban, gặp gỡ với các nhà đầu tư, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, đối với các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, các tổ công tác của tỉnh An Giang đã tích cực vào cuộc, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Từ kiến nghị của UBND tỉnh An Giang, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 66.20/2026/NQ-CP quy định về cơ chế xử lý vướng mắc pháp luật đối với việc sử dụng quỹ đất dự kiến lấn biển tại đặc khu Phú Quốc (dự án Trung tâm Hội nghị APEC) để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang được trao quyền lựa chọn khu vực lấn biển, xác định diện tích và giá trị tạm tính để thanh toán. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để An Giang tháo gỡ khó khăn cho các dự án và tổ chức thực hiện các dự án lấn biển trong tương lai.