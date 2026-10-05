An Giang thành lập 3 tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Nhân viên thú y tiêu hủy heo bệnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã thành lập 3 tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch tả heo châu Phi. Các địa phương có dịch được yêu cầu phối hợp với các tổ để triển khai biện pháp xử lý.

Các địa phương có dịch phải kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật, phân công rõ trách nhiệm và chuẩn bị nhân lực, vật tư, hóa chất, phương tiện, kinh phí theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ngành thú y tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, mua bán, giết mổ heo và sản phẩm từ heo; xử lý các trường hợp không rõ nguồn gốc, giấu dịch, chậm báo cáo hoặc vứt xác heo bệnh ra môi trường.

Tại những địa bàn chưa xuất hiện dịch, ngành nông nghiệp yêu cầu tăng cường giám sát các hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ, điểm thu gom, buôn bán và vận chuyển heo; chủ động phương án ứng phó ngay khi phát sinh ổ dịch.

Các địa phương giáp những nơi đang có dịch được yêu cầu kiểm soát chặt việc vận chuyển, mua bán heo và sản phẩm từ heo từ bên ngoài vào địa bàn.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục giám sát dịch bệnh, hướng dẫn xử lý ổ dịch, tiêu hủy heo bệnh, vệ sinh, tiêu độc khử trùng và thực hiện các biện pháp an toàn sinh học.