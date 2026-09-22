An Giang thành lập 22 phường từ 22 xã trong tỉnh

Sáng 22/9, tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương thành lập 22 phường thuộc tỉnh An Giang.

Theo đó, Nghị quyết thống nhất thành lập 22 phường trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích và quy mô dân số 22 xã: Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Phong, Hòn Đất, Kiên Lương, Ba Chúc, Thoại Sơn, Phú Hòa, An Châu, Vĩnh An, Châu Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Vĩnh Hậu, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Long Điền, Hội An.

Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương thành lập 22 phường mới thuộc tỉnh.

Tỉnh An Giang không thay đổi về diện tích tự nhiên (9.888,85km2), quy mô dân số (5.062.758 người) và số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (102 xã, phường, đặc khu). Như vậy, tỉnh An Giang hiện có 63 xã, 36 phường và 3 đặc khu, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã đạt 35,29%.

Theo UBND tỉnh An Giang, 22 phường mới có điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi. Trong những năm qua, công tác phát triển đô thị trên địa bàn các xã này đã được quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác quy hoạch được quan tâm, tập trung; nhiều dự án hạ tầng khung, dự án khu đô thị, khu dân cư đã được triển khai đầu tư đồng bộ; công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, trật tự đô thị ngày càng được chú trọng; không gian, cảnh quan kiến trúc đô thị có nhiều đổi mới; chất lượng đô thị ngày càng được nâng cao.

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt xác định các xã: Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Phong, Hòn Đất, Kiên Lương, Ba Chúc, Thoại Sơn, Phú Hòa, An Châu, Vĩnh An, Châu Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Vĩnh Hậu, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Long Điền, Hội An đều đóng vai trò hạt nhân quan trọng trong các vùng chức năng trọng điểm, hành lang kinh tế, trục liên kết phát triển chủ đạo và các tiểu vùng kinh tế - xã hội chiến lược của tỉnh An Giang.

22 phường mới thuộc tỉnh An Giang có điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi, huy động mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị theo quy hoạch. (Trong ảnh: Cống Cái lớn - Cái Bé vừa điều tiết thủy lợi, vừa kết nối giao thông hai phường Châu Thành và An Biên).

Theo tờ trình của UBND tỉnh An Giang, kết hợp với định hướng của các hành lang kinh tế - xã hội và các trục liên kết nội tỉnh, không gian phát triển của tỉnh An Giang được tổ chức theo 5 tiểu vùng kinh tế - xã hội chuyên biệt.

Ngoài đặc khu Phú Quốc, định hướng 4 tiểu vùng kinh tế - xã hội thuộc không gian đất liền của tỉnh An Giang được phân chia bởi hai tuyến quốc lộ 80C và quốc lộ 91D. Mỗi vùng được định vị dựa trên lợi thế tự nhiên, vị trí và khả năng kết nối, bảo đảm sự chuyên biệt và hình thành các khu vực động lực trên toàn tỉnh.

Với vị trí phân bố trên các hành lang, các trục liên kết nội tỉnh và các tiểu vùng kinh tế - xã hội, 22 xã dự kiến thành lập phường có điều kiện thuận lợi để kết nối với các đô thị trung tâm của tỉnh, vùng ĐBSCL, các cửa khẩu quốc tế và hệ thống cảng biển trong khu vực, tạo dư địa lớn cho phát triển đô thị.

Sau khi thành lập phường, các xã này được yêu cầu phải chuyển đổi mô hình quản lý từ chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, các xã đã chủ động đề ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể thúc đẩy tiến trình đô thị hóa.

Thực hiện Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các định hướng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các xã đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị theo quy hoạch; gắn kết giữa phát triển không gian đô thị mới với cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đô thị hiện hữu; xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhất là hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc...