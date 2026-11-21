Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đại biểu quốc tế.

Lễ khai mạc mang chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, với chương trình nghệ thuật quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên, gồm 2 chương: “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”. Chương trình kết hợp âm nhạc, vũ đạo, trình diễn thể thao và công nghệ sân khấu hiện đại.

Tại lễ khai mạc, 36 đoàn thể thao đại diện 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội tham gia diễu hành. Nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội đánh dấu thời điểm chính thức khai mạc ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc.

Đoàn thể thao An Giang diễu hành qua khán đài.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội.

Ngọn lửa Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được thắp sáng.

Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, với 973 bộ huy chương. Kết quả thi đấu là cơ sở để ngành thể thao rà soát hệ thống đào tạo, xác định các môn trọng điểm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027 - 2030, hướng đến các mục tiêu tại ASIAD 2030 và Olympic Los Angeles 2028.