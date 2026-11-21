An Giang tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với 326 vận động viên
Tối 21/11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh), quy tụ 36 đoàn thể thao tranh tài ở 48 môn. Đoàn thể thao An Giang tham dự với 326 vận động viên, thi đấu ở 25 môn, phấn đấu giành từ 30 - 35 huy chương vàng và nằm trong tốp 10 đơn vị dẫn đầu đại hội.
Dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đại biểu quốc tế.
Lễ khai mạc mang chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, với chương trình nghệ thuật quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên, gồm 2 chương: “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”. Chương trình kết hợp âm nhạc, vũ đạo, trình diễn thể thao và công nghệ sân khấu hiện đại.
Tại lễ khai mạc, 36 đoàn thể thao đại diện 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội tham gia diễu hành. Nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội đánh dấu thời điểm chính thức khai mạc ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.
Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, với 973 bộ huy chương. Kết quả thi đấu là cơ sở để ngành thể thao rà soát hệ thống đào tạo, xác định các môn trọng điểm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027 - 2030, hướng đến các mục tiêu tại ASIAD 2030 và Olympic Los Angeles 2028.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-tham-du-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-x-voi-326-van-dong-vien-a503137.html