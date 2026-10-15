An Giang tập trung ứng phó đỉnh dịch bệnh

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tổ chức tiêu hủy số lợn dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi theo quy định. (Ảnh: Công an An Giang)

Nguy cơ dịch bệnh bùng phát

Bác sĩ chuyên khoa II Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, tại địa phương, bước vào mùa mưa điều kiện thời tiết cực kỳ thuận lợi cho muỗi và vi-rút phát triển; tình hình dịch bệnh đang đặt ra những thách thức rất lớn cho hệ thống y tế.

Đối với bệnh sốt xuất huyết Dengue tính đến tuần 40/2026, toàn tỉnh ghi nhận lũy tích 7.384 ca mắc, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025 (3.776 ca), trong đó có 1 ca tử vong. Toàn tỉnh đã phát hiện 2.012 ổ dịch. Các điểm nóng có số ca mắc và ổ dịch cao tập trung tại Đặc khu Phú Quốc (141 ổ dịch), phường Châu Đốc (125 ổ dịch) và xã Cù Lao Giêng (93 ổ dịch).

Đối với bệnh tay chân miệng số ca mắc lũy tích đạt 6.017 ca, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước (4.135 ca), ghi nhận 1 ca tử vong từ đầu năm. Chỉ riêng trong tuần 40, tỉnh ghi nhận 350 ca mắc mới, tập trung tại các địa phương như phường Tịnh Biên (23 ca), xã Chợ Vàm (16 ca), xã Bình Thạnh Đông (15 ca) và phường Thới Sơn (15 ca).

Bác sĩ chuyên khoa II Chung Tấn Thịnh trả lời báo chí tại buổi giao ban báo chí định kỳ tháng 10/2026. (Ảnh: QUỐC TRINH)

“Dự báo của ngành y tế chỉ ra rằng, đỉnh dịch thường niên của hai bệnh này sẽ rơi vào tháng 10 và tháng 11/2026. Sự gia tăng đồng thời với quy mô lớn đòi hỏi sự tập trung cao độ, tuyệt đối không để dịch bùng phát lan rộng thành ổ dịch lớn trong cộng đồng và trường học”, lãnh đạo Sở Y tế An Giang nhận định.

Chủ động kích hoạt phương án ứng phó

Trước nguy cơ đỉnh dịch có thể khiến số ca nhập viện tăng tới 150%-200%, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Y tế An Giang đã chủ động huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc đồng bộ.

Trong tháng 9/2026, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang đã trực tiếp thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở thu dung điều trị tuyến đầu (Bệnh viện Sản-Nhi An Giang, Bệnh viện Sản-Nhi Kiên Giang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh...) và giám sát trực tiếp địa bàn trọng điểm như An Thới, Phú Quốc. Đoàn đã rà soát công tác phân luồng khám bệnh, cơ số thuốc, vật tư y tế, giường bệnh cấp cứu, kiểm soát nhiễm khuẩn tránh lây nhiễm chéo và điều phối nhân lực.

Các đơn vị nòng cốt cũng triển khai nhiệm vụ sát sao. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) An Giang tăng cường giám sát dịch tễ, làm sạch dữ liệu tiêm chủng trên hệ thống NIIS, tập huấn chuyên môn và trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật xử lý các ổ dịch nóng tại Long Xuyên, Khánh Bình, Phú Quốc...

Các bệnh viện tuyến tỉnh chuẩn bị sẵn sàng phác đồ điều trị cấp cứu bệnh nhân nặng, bố trí khu vực cách ly riêng biệt, nâng cao năng lực thu dung nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tử vong.

Sở Y tế tỉnh An Giang chỉ đạo y tế cơ sở (26 Trung tâm Y tế khu vực và 106 Trạm Y tế xã/phường/đặc khu) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương ra quân chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất dập dịch diện rộng và theo dõi sát diễn biến tại cộng đồng.

Phương tiện cùng số lợn được lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, kiểm tra (Ảnh: VŨ DUY)

Bác sĩ chuyên khoa II Chung Tấn Thịnh nhấn mạnh, ngành Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh dự trù đầy đủ dịch truyền, máu và các chế phẩm của máu, hóa chất diệt muỗi, Cloramin B... bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế trong giai đoạn cao điểm.

Bên cạnh mặt trận y tế đối với con người, công tác kiểm soát dịch bệnh lây truyền từ động vật cũng đang được chính quyền và lực lượng chức năng An Giang siết chặt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đời sống nhân dân.

Mới đây, Công an phường Vĩnh Thông phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra xe ô-tô tải do ông Nguyễn Công T. điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 54 con lợn con (trọng lượng 8-10kg/con) không có giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II xác định toàn bộ số lợn trên dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành tiêu hủy toàn bộ theo quy định, ngăn ngừa triệt để nguy cơ dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Để chiến dịch ứng phó đỉnh dịch tháng 10 và 11/2026 đạt hiệu quả cao nhất, Bác sĩ chuyên khoa II Chung Tấn Thịnh cho rằng, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở và ý thức tự giác của mỗi người dân đóng vai trò quyết định.

Cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu cần trực tiếp huy động lực lượng Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể và y tế khóm/ấp thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ dân” để hướng dẫn xử lý dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng và dập tắt các ổ dịch nhỏ ngay từ sớm.

Ngành Y tế An Giang đưa ra khuyến cáo cụ thể đến từng người dân. Theo đó, người dân dành 10 phút mỗi tuần để vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết, thả cá diệt lăng quăng và luôn ngủ mùng kể cả ban ngày. Thực hiện ăn sạch, ở sạch; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng cho trẻ và người chăm sóc trẻ; chủ động cho trẻ nghỉ học, cách ly khi có dấu hiệu mắc bệnh.

Khi có triệu chứng nghi ngờ tuyệt đối không tự mua thuốc điều trị tại nhà. Người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, phân loại và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sự chủ động của ngành y tế cùng sự đồng lòng của toàn thể nhân dân sẽ là chìa khóa quan trọng nhất để An Giang vượt qua đợt cao điểm, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng.