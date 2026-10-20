An Giang: Tập trung phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng

Lực lượng chức năng tích cực đến từng hộ kiểm tra lu, khạp, bể chứa nước và những vật dụng có khả năng đọng nước, nhằm không tạo môi trường cho muỗi sinh sản, truyền bệnh. Ảnh: CDC An Giang

Tỉnh An Giang cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long bước vào mùa mưa nên thuận lợi cho một số dịch bệnh phát. Đối với bệnh sốt xuất huyết (SXH) Dengue, trong 3 tuần đầu tháng 10/2026, trên địa bàn tỉnh An Giang ghi nhận 186 ca mắc (8 ca nặng, 178 ca nhẹ và cảnh báo), lũy tích một trường hợp tử vong.

Lũy tích từ đầu năm đến giữa tháng 10/2026 là 7.384 ca SXH, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh ghi nhận lũy tích hơn 2.000 ổ dịch SXH, trong đó các địa bàn có số mắc và ổ dịch, gồm: Đặc khu Phú Quốc (141 ổ dịch), TP. Châu Đốc (125 ổ dịch), Cù Lao Giêng (93 ổ dịch).

Đối với bệnh tay chân miệng (TCM), những tuần đầu tháng 10, toàn tỉnh An Giang ghi nhận 350 ca mắc, không ghi nhận tử vong trong tuần, lũy tích tử vong từ đầu năm là một trường hợp.

Lũy tích bệnh TCM từ đầu năm đến nay là 6.017 ca TCM, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Các xã, phường có số ca mắc TCM cao trong tuần, gồm: Tịnh Biên (23 ca), Chợ Vàm (16 ca), Bình Thạnh Đông (15 ca), Thới Sơn (15 ca).

Ngành chức năng An Giang đang tập trung tuyên truyền ý thức phòng bệnh tay chân miệng. Ảnh: CDC An Giang

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Chung Tấn Thịnh, đỉnh dịch thường niên thường rơi vào tháng 10, 11 hàng năm do thời gian này mưa nhiều, độ ẩm cao, tạo môi trường lý tưởng cho muỗi truyền bệnh sinh sản và virus tay chân miệng lây lan nhanh trong trường học, cộng đồng. Hiện, ngành y tế An Giang đang tập trung cao độ, không để dịch bùng phát lan rộng thành dịch lớn.