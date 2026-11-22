An Giang tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Lê Đôn

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, An Giang hiện có khoảng 472.132 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 9,53% dân số toàn tỉnh (dân tộc Khmer, dân tộc Hoa và Chăm chiếm đa số).

Quyết định số 3987/QĐ-UBND phê duyệt danh sách thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn sau sắp xếp; xã khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030.

An Giang có 35 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bao gồm 15 xã khu vực I (xã phát triển), 7 xã khu vực II (xã khó khăn) và 13 xã khu vực III (đặc biệt khó khăn).

Toàn tỉnh có 307 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó, có 127 thôn dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn sau sắp xếp, tăng 22 thôn so với trước khi sắp xếp.

Những năm qua, nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được chính quyền địa phương, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ, góp phần tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Hiện, tất cả các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có đường ô tô đến trung tâm; cũng như có điện lưới; 100% xã vùng dân tộc thiểu số được sử dụng dịch vụ y tế...

Trong 2 năm 2025 - 2026, tỉnh hỗ trợ xây dựng 113 căn nhà với kinh phí 6,78 tỷ đồng; cấp 69.582 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số, tổng kinh phí 43,7 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm còn 1,86%.

Người dân được thụ hưởng các chính sách giáo dục, đào tạo; y tế; văn hóa. Các chương trình dạy chữ dân tộc được quan tâm, đầu tư kinh phí lớn; qua đó góp phần bảo tồn văn hóa, chữ viết của đồng bào…

Bên cạnh những kết quả tích cực, đời sống một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; một bộ phận người dân chưa thực sự chủ động vươn lên thoát nghèo; một số mô hình sản xuất được triển khai chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng…

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2026-2030, ông Danh Phúc - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh - cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; trọng tâm là thực hiện hiệu quả các chính sách, quy định pháp luật có liên quan để hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tăng cơ hội thụ hưởng văn hóa, tinh thần.

Phối hợp tham mưu các chính sách đặc thù của tỉnh như hỗ trợ đất đai, xóa mù chữ, dạy chữ dân tộc, bảo hiểm y tế khu vực biên giới, chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời chú trọng kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương; tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo thông suốt sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, đặc biệt là ngành văn hóa, thể thao trong việc thống kê các giá trị di sản văn hóa giàu truyền thống, đa dạng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan đến tham mưu các chính sách nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa thông qua phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, từ đó tạo sinh kế cho người dân trên địa bàn./.