An Giang: Tập trung cao độ chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC 2027

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang và các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong quá trình kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã quan tâm cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác cán bộ, gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức 3 đợt kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời nhận diện những mặt bất cập, khó khăn, vướng mắc; đánh giá địa phương có tích cực triển khai thực hiện các chủ trương hay không, đồng thời phát hiện những vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong quá trình triển khai. Qua đó, giúp địa phương đưa các chủ trương của Trung ương đi vào thực tiễn.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu giải trình và tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát số 238

Sau đợt kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ; thường xuyên báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện. Đối với những vướng mắc, bất cập, Đoàn kiểm tra tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin để tháo gỡ.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, nhiệm vụ chính trị trước mắt của tỉnh An Giang là tập trung thực hiện một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027. Để hoàn thành nhiệm vụ này, cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc, tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ. Về lâu dài, tỉnh cần tính toán chiến lược xây dựng Phú Quốc phát triển ở tầm đẳng cấp, hiện đại và bền vững, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.