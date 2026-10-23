An Giang tập huấn phòng, chống tảo hôn trong thanh niên dân tộc thiểu số

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tặng sổ tay tuyên truyền cho Ban Điều hành mô hình.

Buổi tập huấn phổ biến nguyên nhân, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các chính sách hỗ trợ, giải pháp hạn chế tình trạng này và quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

Dịp này, ban tổ chức trao gần 100 sổ tay tuyên truyền, góp phần nâng cao kỹ năng vận động thanh niên dân tộc thiểu số chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình.