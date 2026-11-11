An Giang tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho 233 trưởng ấp ở Tây Sông Hậu

Các học viên được hướng dẫn thực hành và cách xử lý các tình huống cháy, nổ.

Ngày 11/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Tây Sông Hậu, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ trưởng ấp thuộc các xã: Giồng Riềng, Long Thạnh, Thạnh Hưng, Ngọc Chúc, Hòa Thuận, Hòa Hưng, Tân Hiệp, Thạnh Đông, Tân Hội, Gò Quao, Định Hòa, Vĩnh Hòa Hưng và Vĩnh Tuy.

Tại lớp tập huấn, học viên được phổ biến các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ tại hộ gia đình, khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh; biện pháp phòng ngừa, quy trình xử lý sự cố, kỹ năng thoát nạn và cứu người.

Ở phần thực hành, học viên được hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, thao tác xử lý tình huống cháy, nổ và thực hành một số kỹ năng cứu nạn, cứu hộ cần thiết.