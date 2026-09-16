An Giang tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng AI trong chuyển đổi số truyền thông thư viện

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuyển đổi số truyền thông thư viện

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Thư viện tỉnh An Giang, số 16 đường Lê Triệu Kiết, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, với trên 100 học viên tham dự là cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa cấp xã, viên chức thư viện công cộng và thư viện trường học tại các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng tác động sâu rộng đến hoạt động văn hóa, việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ làm công tác thư viện được xác định là yêu cầu thiết thực. Thông qua hội nghị, học viên được cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thư viện; đồng thời được trang bị những kiến thức cơ bản về AI và khả năng ứng dụng công nghệ này trong công tác truyền thông, quảng bá hoạt động thư viện.

Nội dung tập huấn được xây dựng theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, chú trọng khả năng vận dụng vào công việc thực tế tại cơ sở. Các học viên được hướng dẫn sử dụng một số công cụ AI để xây dựng nội dung, thiết kế ấn phẩm truyền thông, giới thiệu sách, xây dựng kịch bản và biên tập video ngắn phục vụ truyền thông trên các nền tảng số.

Chương trình tập trung vào nghiệp vụ quản lý thư viện trong bối cảnh chuyển đổi số và tổng quan về AI trong hoạt động thư viện. Các chuyên đề gồm: bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện cơ sở và năng lực số; trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ thư viện trong thời đại số; mô hình thư viện phục vụ cộng đồng hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; tổng quan AI trong chuyển đổi số thư viện và ứng dụng AI trong công tác thư viện.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Giám đốc Thư viện tỉnh An Giang tặng hoa cho các giảng viên

Ngày 17.9, Hội nghị chuyển trọng tâm sang nội dung ứng dụng AI trong truyền thông thư viện, với các nội dung về AI hỗ trợ thiết kế đồ họa truyền thông, thực hành thiết kế truyền thông bằng AI và ứng dụng AI hỗ trợ xây dựng kịch bản video ngắn. Đây là những nội dung có tính thực hành cao, giúp học viên từng bước đưa các công cụ AI vào quá trình xây dựng sản phẩm truyền thông tại đơn vị.

Ngày 18.9, học viên sẽ được thực hành xây dựng kịch bản video ngắn, tối ưu nội dung mạng xã hội bằng AI, tìm hiểu ứng dụng AI trong quản lý tri thức và thư viện số. Chương trình kết thúc bằng nội dung thực hành xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh, tổng kết và định hướng ứng dụng AI lâu dài trong hoạt động thư viện.

Tham gia giảng dạy tại Hội nghị có Thạc sĩ Ngô Thị Kim Duyên, Giám đốc Thư viện Trường Đại học An Giang, kiêm Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường Đại học An Giang; và Thạc sĩ Huỳnh Việt Trung, Kỹ sư Phòng Công nghệ Thông tin, Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Giám đốc Thư viện tỉnh An Giang cho biết: Thông qua Hội nghị, Thư viện tỉnh An Giang hướng tới đổi mới phương thức hoạt động và truyền thông thư viện, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ, viên chức; đồng thời góp phần xây dựng các sản phẩm truyền thông số thiết thực, hấp dẫn, tăng khả năng quảng bá hoạt động thư viện và thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.

Việc đưa AI vào tập huấn nghiệp vụ không chỉ cung cấp thêm công cụ hỗ trợ công việc mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong xây dựng nội dung, thiết kế, sản xuất sản phẩm truyền thông và quản lý tri thức, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số của hoạt động thư viện hiện nay. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuyển đổi số truyền thông thư viện năm 2026 sẽ bế mạc vào ngày 18.9.