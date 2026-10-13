An Giang: Tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 1.700 học sinh

Các em học sinh Trường THPT Chu Văn An được cán bộ Công an trang bị kiến thức về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Nghiêm Túc

Tại chương trình, cán bộ Công an xã Phú Tân đã tuyên truyền, phổ biến các quy định cơ bản của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn học sinh nhận biết các hành vi vi phạm giao thông thường gặp trong lứa tuổi học sinh, phân tích những nguy cơ, hậu quả do tai nạn giao thông gây ra.

Qua đó, giúp các em nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành thói quen ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Các em học sinh được trang bị kỹ năng cơ bản khi điều khiển xe. Ảnh: Nghiêm Túc

Bên cạnh nội dung tuyên truyền pháp luật, các em học sinh cũng được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cơ bản khi điều khiển xe tham gia giao thông; cách kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách, tư thế lái xe an toàn, kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách, xử lý tình huống thường gặp trên đường...

Các nội dung được truyền đạt kết hợp với hoạt động hướng dẫn thực hành, giúp học sinh dễ tiếp thu, vận dụng vào thực tế.

Thông qua hoạt động này, lực lượng Công an An Giang mong muốn hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Ảnh: Nghiêm Túc

Thông qua chương trình, các em học sinh Trường THPT Chu Văn An có cơ hội củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện, ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Đồng thời, hoạt động góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong học đường, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.