An Giang: Tập huấn dạy học bằng tiếng Anh môn Khoa học tự nhiên và môn Toán cấp Trung học cơ sở

Quang cảnh lớp tập huấn dạy học bằng tiếng Anh đối với môn Toán tại Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

Đợt tập huấn được Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán môn Khoa học tự nhiên và môn Toán cấp THCS trong việc tổ chức dạy học bằng tiếng Anh với mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; hình thành môi trường học tập, giao tiếp học thuật bằng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra trong đợt tập huấn là hướng dẫn giáo viên tổ chức dạy học bằng tiếng Anh môn Toán và môn Khoa học tự nhiên bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc sử dụng tiếng Anh không làm thay đổi mục tiêu giáo dục, yêu cầu cần đạt và cấu trúc chương trình môn học. Tiếng Anh được xem là phương tiện hỗ trợ truyền tải kiến thức, mở rộng môi trường học tập, chứ không phải là yếu tố thay thế nội dung và mục tiêu cốt lõi của môn học.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên cốt cán ở các địa phương tham gia, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức đợt tập huấn thành 5 lớp, gồm 2 lớp môn Toán cấp THCS và 3 lớp môn Khoa học tự nhiên cấp THCS.

Cụ thể, lớp Toán 1 được tổ chức tại Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo, phường Rạch Giá, với sự tham gia của giáo viên đến từ 51 xã, phường, đặc khu. Lớp Toán 2 diễn ra tại Trường THCS Lý Thường Kiệt, phường Long Xuyên, với giáo viên đại diện 51 xã, phường tham dự.

Đối với môn Khoa học tự nhiên, lớp Khoa học tự nhiên 1 được tổ chức tại Trường THCS Lý Thường Kiệt, phường Long Xuyên, với giáo viên của 32 xã, phường tham gia. Lớp Khoa học tự nhiên 2 diễn ra tại Trường THCS Kiên Lương, xã Kiên Lương, có giáo viên đến từ 35 xã, phường. Trong khi đó, lớp Khoa học tự nhiên 3 được tổ chức tại Trường THCS Ngô Quyền, phường Rạch Giá, với sự tham gia của giáo viên thuộc 35 xã, phường, đặc khu.

Thông qua các lớp tập huấn, giáo viên được định hướng cách lựa chọn nội dung, phương pháp và mức độ sử dụng tiếng Anh phù hợp với từng bài học, từng chủ đề và đối tượng học sinh; xác định rõ những thuật ngữ chuyên môn, mẫu câu giao tiếp học thuật thiết yếu mà giáo viên và học sinh có thể sử dụng trong quá trình dạy và học.

Bên cạnh đó, giáo viên cần được trang bị kỹ năng xây dựng kế hoạch bài dạy có sử dụng tiếng Anh, thiết kế học liệu, tổ chức hoạt động nhóm, hướng dẫn học sinh trao đổi và thực hiện kiểm tra, đánh giá phù hợp. Việc đánh giá cần chú trọng mức độ hiểu kiến thức môn học, khả năng vận dụng và sự tiến bộ của học sinh, tránh tạo áp lực không cần thiết về năng lực ngoại ngữ.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn, các xã, phường, đặc khu sẽ tổ chức triển khai tập huấn lại cho toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên môn Toán, môn Khoa học tự nhiên tại các trường có cấp THCS trên địa bàn, bao gồm trường Tiểu học và THCS, trường THCS và trường THCS và THPT.

Đợt tập huấn dạy học bằng tiếng Anh môn Khoa học tự nhiên và môn Toán cấp THCS do Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức là bước đi thiết thực trong lộ trình nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển năng lực ngoại ngữ và Hội nhập quốc tế. Từ đội ngũ giáo viên cốt cán được bồi dưỡng, những phương pháp và kinh nghiệm phù hợp sẽ tiếp tục được chuyển giao đến từng nhà trường, từng tổ chuyên môn và là nền tảng quan trọng để xây dựng thế hệ học sinh năng động, tự tin, có khả năng tiếp cận tri thức toàn cầu, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.