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Đưa công nghệ vào lễ hội, tạo điểm nhấn cho điểm đến

Tâm điểm của Festival là chương trình khai mạc tối 22.11 tại Quảng trường Trần Quang Khải. Màn trình diễn 1.000 drone light kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật trong 15 phút được kỳ vọng tạo nên hình ảnh khác biệt cho sự kiện. Theo kế hoạch, các thiết bị bay sẽ tạo hình 10 hình ảnh biểu tượng nghệ thuật trên bầu trời, tái hiện những giá trị văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất An Giang.

Việc đưa công nghệ trình diễn vào một lễ hội mang chủ đề văn hóa cho thấy địa phương muốn tiếp cận du khách bằng những trải nghiệm mới, bên cạnh các hoạt động biểu diễn truyền thống. Những hình ảnh trên bầu trời có thể tạo hiệu ứng truyền thông, thu hút người dân và du khách đến Rạch Giá, đồng thời góp phần đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với công chúng trên các nền tảng số.

Tuy nhiên, một màn trình diễn hấp dẫn chỉ có thể tạo sức hút trong thời gian ngắn. Để du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và có lý do quay trở lại, Festival cần được kết nối với những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và khám phá địa phương.

Đây cũng là lý do chương trình được xây dựng với 11 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và xúc tiến đầu tư. Bên cạnh trình diễn drone, du khách có thể tham gia các hoạt động diễu hành trang phục truyền thống của các dân tộc, thưởng thức âm nhạc đường phố, xem vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” và trải nghiệm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Những hoạt động này hướng đến việc giới thiệu bản sắc của bốn dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng của An Giang. Trong đó, các giá trị văn hóa bản địa có thể trở thành chất liệu để phát triển sản phẩm du lịch, thay vì chỉ xuất hiện trong những dịp lễ hội.

Mở rộng trải nghiệm cho du khách

Ngoài sân khấu khai mạc, Festival “Dòng xanh An Giang” còn mở rộng không gian trải nghiệm thông qua hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Du lịch. Với quy mô dự kiến 250 - 300 gian hàng, sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP, lúa gạo, nông sản chủ lực và ẩm thực vùng miền. Không gian hội chợ kéo dài đến hết ngày 29.11, tạo thêm thời gian để người dân và du khách tham quan, mua sắm.

Cách kết hợp nông nghiệp với du lịch cũng mở ra hướng tiếp cận thực tế. An Giang có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, lúa gạo và các sản phẩm đặc trưng vùng miền. Khi được đưa vào không gian trải nghiệm, những sản phẩm này có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời giúp du khách hiểu hơn về đời sống và sinh kế của cư dân địa phương.

Bên cạnh đó, các giải chạy bộ mở rộng, bơi biển và trò chơi dân gian góp phần đa dạng hóa hoạt động trong những ngày diễn ra Festival. Đây là hướng tổ chức phù hợp với nhu cầu du lịch hiện nay, khi nhiều du khách muốn kết hợp tham quan, vận động, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu văn hóa trong cùng một hành trình.

Điểm cần tính đến là khả năng kết nối các hoạt động thành tour tuyến cụ thể. Một du khách đến Rạch Giá xem trình diễn drone có thể tiếp tục trải nghiệm ẩm thực, tham quan các điểm đến lân cận hoặc kết hợp hành trình khám phá những vùng đất khác của An Giang. Nếu được tổ chức đồng bộ, Festival sẽ tạo thêm cơ hội cho các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và doanh nghiệp lữ hành.

Từ lễ hội đến xúc tiến đầu tư, An Giang định hình diện mạo mới

Điểm đáng quan tâm trong định hướng tổ chức Festival là mục tiêu xây dựng thương hiệu cho một An Giang mới, kết nối không gian trải nghiệm từ đồng bằng, sông nước đến biển đảo. Đây là lợi thế về địa lý và tài nguyên du lịch mà địa phương có thể khai thác để hình thành những hành trình đa dạng.

Festival cũng được kết hợp với các hoạt động xúc tiến đầu tư. Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị kêu gọi đầu tư và hội thảo chuyên đề về các dự án lấn biển, hạ tầng trọng điểm dự kiến có sự tham gia của khoảng 80 nhà đầu tư cùng 5 chuyên gia. Hội thảo khoa học về nhận diện, phát huy giá trị văn hóa và con người An Giang cũng được tổ chức tại Trường Đại học Kiên Giang.

Việc đặt hoạt động quảng bá du lịch bên cạnh xúc tiến đầu tư cho thấy địa phương muốn mở rộng hiệu quả của Festival, hướng tới cơ hội phát triển dịch vụ, hạ tầng và các sản phẩm mới.

Theo định hướng, Festival sẽ được tổ chức hằng năm, luân phiên tại các địa phương như Rạch Giá, Long Xuyên, Hà Tiên, Châu Đốc và đặc khu Phú Quốc. Nếu thực hiện được kế hoạch này, sự kiện có thể trở thành kênh quảng bá liên tục, giúp giới thiệu những sắc thái khác nhau của An Giang, từ văn hóa vùng biên, du lịch tâm linh đến sinh thái sông nước và biển đảo.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, An Giang đón gần 23,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,94 triệu lượt, tăng 56,6%); tổng thu du lịch đạt gần 57.922 tỉ đồng, tăng 38,2%. Những con số trên cho thấy du lịch đang trở thành một động lực kinh tế quan trọng của An Giang.