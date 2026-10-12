An Giang tăng tốc xuất khẩu, phấn đấu đạt mục tiêu trên 2,6 tỷ USD

Tàu cá của ngư dân hoạt động trên vùng biển Phú Quốc (An Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu này, An Giang tập trung triển khai nhóm giải pháp tốc lực, đồng bộ trong 3 tháng cuối năm. Đó là đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các FTA; tập trung hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực.

Cụ thể đối với gạo, hỗ trợ doanh nghiệp liên kết phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường; đối với thủy sản, phối hợp triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy đinh (IUU), nâng cao năng lực chế biến; đối với may mặc, giày da, hỗ trợ thông tin thị trường lao động, tạo điều kiện tuyển dụng bổ sung lao động đáp ứng mở rộng sản xuất; đối với nhóm hàng hóa khác, tiếp tục thông tin, dự báo và cảnh báo sớm về các thay đổi chính sách nhập khẩu của Campuchia; phối hợp với chính quyền các tỉnh giáp biên của Campuchia nhằm hỗ trợ kết nối giao thương, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác kinh doanh, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.

Tiếp đến, tỉnh chủ động theo dõi, cảnh báo rào cản kỹ thuật, chính sách nhập khẩu của các nước đối tác, phối hợp tháo gỡ khó khăn thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu. Tỉnh tiếp tục phát triển dịch vụ logistics theo chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu với doanh nghiệp logistics, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thống Nhất nhấn mạnh, chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh triển khai toàn diện thông qua các trục chính: Ngoại thương đa phương và tận dụng hiệu quả các FTA; đi đôi với đó là chủ động phổ biến danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ để bảo vệ doanh nghiệp xuất khẩu.

Tiếp đến, xúc tiến thương mại vươn tầm các thị trường lớn tiềm năng, đồng thời thành lập Hội Doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh An Giang nhằm tạo tiếng nói chung và sức mạnh tập thể cho khối doanh nghiệp xuất khẩu. Cạnh đó, hợp tác và phát triển thương mại biên giới chiến lược, phát huy lợi thế giáp biên, triển khai nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế, vừa góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản sang Campuchia.

Theo Sở Công Thương An Giang, trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt hơn 1,8 tỷ USD, tăng 7,42% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 68,74% kế hoạch.

Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thống Nhất thông tin, tỉnh triển khai thực hiện hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn năm 2035 trên địa bàn, triển khai danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp.

Công tác quản lý nhà nước về ngoại thương triển khai kịp thời, hiệu quả; việc hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường, tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, duy trì điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, hoàn thiện cơ chế, chính sách đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về thương mại biên giới tiếp tục được triển khai đồng bộ; cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng và địa phương được tăng cường, quan hệ hợp tác thương mại với các địa phương của Campuchia tiếp tục được củng cố, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế khu vực biên giới.