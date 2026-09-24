An Giang: Tăng tốc thực hiện chiến dịch trả lại tên cho liệt sĩ vô danh

Chạy đua với thời gian

Từ ngày 30/6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang thành lập 2 đội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Trước khối lượng 15.747 phần mộ tại 20 nghĩa trang liệt sĩ cần được lấy mẫu sinh phẩm, cùng yêu cầu khẩn trương về tiến độ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, số lượng các đội từng bước được bổ sung, tăng cường.

Đến nay, tỉnh đã thành lập 14 đội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, với tổng lực lượng hơn 500 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phối hợp.

Ngoài cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tiếp nhận 7 bác sĩ, 12 y sĩ của Cục Hậu cần - Kỹ thuật/ Quân khu 9 và Sở Y tế tỉnh An Giang; 2 cán bộ công nghệ thông tin của Bộ Tham mưu/ Quân khu 9 và 5 cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tăng cường cho các đội lấy mẫu.

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Những ngày cuối tháng 9, tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang, công tác lấy mẫu sinh phẩm đang được triển khai với cường độ cao.

Nhiều đội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cùng lúc thực hiện khai quật, kiểm tra, lựa chọn mẫu, ghi nhận và số hóa thông tin; sau đó tiếp tục bảo quản, vận chuyển, bàn giao mẫu và hoàn trả phần mộ.

Nỗ lực “về đích” sớm hơn dự kiến

Với việc huy động, bổ sung lực lượng cả về quân số và chuyên môn, các đội đang tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trong trung tuần tháng 10/2026, phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ chung của cả nước.

Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, việc tăng cường lực lượng không có nghĩa những khó khăn có thể giải quyết đơn thuần bằng tốc độ.

Thách thức lớn nhất chính là thời gian đã đi qua quá lâu. Sau hàng chục năm nằm trong lòng đất, tình trạng hài cốt ở từng phần mộ rất khác nhau, chịu tác động của điều kiện thổ nhưỡng, độ ẩm, nước ngầm, quá trình phân hủy tự nhiên cùng với việc quy tập, di chuyển qua nhiều thời kỳ.

Trên 8.525 mộ liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm

Để có thể vượt qua những khó khăn nêu trên, trong suốt quá trình thực hiện cơ quan thường trực, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; chủ động điều phối, tăng cường lực lượng giữa các đội, ưu tiên những nghĩa trang có khối lượng công việc lớn.

Cùng với đó, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực phối hợp, huy động lực lượng tại chỗ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để nhiệm vụ được duy trì liên tục.

Công tác dân vận, thông tin tuyên truyền, phối hợp với thân nhân liệt sĩ và Nhân dân cũng được chú trọng, nhất là trong quá trình khai quật, lấy mẫu và hoàn trả phần mộ.

Sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở cùng sự đồng thuận của Nhân dân đã tạo thêm điều kiện để hơn 500 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phối hợp duy trì nhiều mũi thực hiện cùng lúc trên địa bàn.

Nhờ đó, đến cuối tháng 9 này, các lực lượng đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 11/20 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 8.525 phần mộ đã được lấy mẫu, trong đó 1.133 mẫu đã bàn giao cơ quan chức năng phục vụ giám định, đối sánh ADN.

Đằng sau những con số ấy là một khối lượng công việc còn lại rất lớn đang được triển khai liên tục, chạy đua thời gian để hoàn thành kế hoạch vào trung tuần tháng 10.

“Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, mà còn là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự tri ân và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc;

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ, kịp thời chia sẻ những khó khăn, vất vả, đồng thời quán triệt tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, chạy đua với thời gian nhưng tuyệt đối không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng, độ chính xác của từng phần việc”, Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang nhấn mạnh.

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Song song với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93, Bộ CHQS tỉnh An Giang vẫn tiếp tục bám địa bàn, khảo sát, xác minh thông tin, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tính đến ngày 23/9, Đội K92, Đội K93, Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm và quy tập được 281 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Campuchia 154 bộ hài cốt liệt sĩ và trong nước 127 bộ hài cốt liệt sĩ.

Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi mẫu sinh phẩm được nâng niu, gìn giữ hôm nay không chỉ là thêm một phần việc được hoàn thành, mà còn mang theo hy vọng trả lại tên cho liệt sĩ, trả lại địa chỉ cho một phần mộ và khép lại hành trình chờ đợi đã kéo dài hàng chục năm của những gia đình vẫn đau đáu tìm người thân.