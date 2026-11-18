Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu. (Ảnh: THIỆN THANH)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có tổng số 2.349.450 thửa đất. Nhờ sự quyết liệt trong công tác tham mưu và triển khai, đến nay số thửa đạt tiêu chí mới (Nhóm 1) đã đạt 1.703.381 thửa, chiếm 72,5% tổng số thửa trên toàn địa bàn, vượt trội so với tỷ lệ trung bình toàn quốc (57,98%). Đặc biệt, tỷ lệ đồng bộ dữ liệu đất đai về Trung ương đã đạt 100%.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp lực lượng Công an tỉnh trong việc tra cứu, xác thực thông tin dân cư và mã định danh tổ chức đã đạt những kết quả quan trọng, với 100% hồ sơ cá nhân yêu cầu (hơn 140.000 trường hợp) được phản hồi và đối soát.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: THIỆN THANH)

Dù đã đạt nhiều kết quả, quá trình triển khai vẫn đối mặt với không ít thách thức. Hiện toàn tỉnh còn 646.069 thửa đất chưa đạt tiêu chí (Nhóm 2). Một số vướng mắc nổi cộm bao gồm: nhiều cơ quan, tổ chức kinh tế chưa cung cấp thông tin số định danh điện tử hoặc chưa đăng ký cấp Giấy chứng nhận; kho lưu trữ hồ sơ thiếu thông tin; nhiều trường hợp người sử dụng đất không cư trú tại địa phương, giấy tờ đang thế chấp tại ngân hàng, hoặc hiện trạng sử dụng đất có sự thay đổi so với hồ sơ gốc.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức biểu dương nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đồng thời nghiêm khắc phê bình những đơn vị còn thiếu sâu sát, tiến độ thu thập và bàn giao hồ sơ chậm.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dữ liệu; huy động tối đa lực lượng thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thu thập và bàn giao hồ sơ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao thành lập các tổ công tác trực tiếp hỗ trợ địa bàn chậm tiến độ, tập trung xử lý dứt điểm các thửa đất chưa đạt tiêu chí.

An Giang đặt mục tiêu đến tháng 12/2026 sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tinh thần không lùi tiến độ, không hạ chuẩn chất lượng, bảo đảm dữ liệu toàn tỉnh đạt tiêu chí “Đúng-Đủ-Sạch-Sống-Thống nhất-Dùng chung”.