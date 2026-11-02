An Giang tăng tốc giải ngân đầu tư công, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng chủ trì hội nghị.

Chiều 2/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang họp định kỳ tháng 10/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, 10 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 13,77%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 259.202 tỉ đồng, tăng 24,15%; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,145 tỉ USD, tăng 8,22%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi tỉnh đón khoảng 25 triệu lượt khách, vượt kế hoạch năm. Thu ngân sách đạt 27.951 tỉ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực xây dựng Đảng, toàn tỉnh kết nạp 3.677 đảng viên, đạt 102,1% kế hoạch năm. Trong khi đó, giải ngân vốn đầu tư công vẫn là điểm nghẽn, mới đạt 64,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất 17 tờ trình do Đảng ủy UBND tỉnh trình, gồm 13 nội dung cho chủ trương triển khai và 4 nội dung làm cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong số các dự án được xem xét có Trường THCS và THPT Kiên Hải với tổng mức đầu tư hơn 141,5 tỉ đồng; nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 11; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bình Hòa và các dự án hạ tầng điện tại khu vực Kiên Lương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét các chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và quy định mức chi cho nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu các cấp, ngành rà soát những chỉ tiêu chưa đạt, chủ động tháo gỡ vướng mắc, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian còn lại của năm.

Đặc biệt, tỉnh cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án phục vụ APEC 2027; đồng thời hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành nâng cao trách nhiệm, hành động quyết liệt để hoàn thành các chương trình, kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.