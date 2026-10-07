An Giang tăng tốc chuẩn bị truyền thông APEC 2027

Quang cảnh cuộc họp

Chiều 7/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa thuộc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chuẩn bị tổ chức các hội nghị, hoạt động của Năm APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Đồng chí Lê Văn Phước yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương rà soát, hoàn thiện Tiểu Đề án tổ chức các hoạt động tuyên truyền - văn hóa về APEC 2027 trong tháng 10, sẵn sàng triển khai ngay khi Trung ương phê duyệt.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao xây dựng phương án tổng thể các hoạt động văn hóa, quảng bá, tham quan cho đại biểu và báo chí quốc tế; phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông chi tiết, trong đó có Đề án quảng cáo ngoài trời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước phát biểu tại cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền sau khi Việt Nam nhận cờ đăng cai vào tháng 11 tới; Báo và Phát thanh, truyền hình An Giang nghiên cứu mở chuyên mục APEC định kỳ.

Sở Du lịch chủ trì thiết kế quà tặng sự kiện. Các sở, ngành hoàn thành danh sách nhân sự để kiện toàn Tiểu ban, đồng thời lập dự toán kinh phí chi tiết, phân định nguồn chi giữa Trung ương và địa phương theo quy định.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Khánh Hiệp phát biểu tại cuộc họp

Trong 9 tháng, An Giang tổ chức gần 2.900 cuộc tuyên truyền về APEC, thu hút hơn 101.700 lượt người; Báo và Phát thanh, truyền hình An Giang thực hiện hơn 2.350 tin, bài, phóng sự. Tỉnh cũng hoàn thành chuyên trang APEC 2027 đa ngôn ngữ, xây dựng Không gian số An Giang và rà soát hạ tầng thông tin tại 31 cơ sở ở Phú Quốc, trong đó 5 cơ sở cần tăng cường.