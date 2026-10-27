An Giang tăng tốc các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Công trình nhà biểu diễn đa năng đang giai đoạn thi công. Ảnh: TTXVN phát

Trước khối lượng công việc còn lớn, tỉnh An Giang tập trung tháo gỡ vướng mắc, huy động nguồn lực, kiểm soát tiến độ, phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 30/6/2027, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả khai thác lâu dài.

Hiện 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang được triển khai tại Phú Quốc, trong đó đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành; các hạng mục nhà ga, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, đường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh An Giang và doanh nghiệp tham gia dự án; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành công trình đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, an toàn và không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Theo đó, việc tăng tốc thi công phải gắn với tuân thủ pháp luật, minh bạch và bảo đảm giá trị sử dụng lâu dài.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng yêu cầu xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ các mốc công việc trọng yếu, tăng cường kiểm tra và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Các bộ, ngành tiếp tục phối hợp với địa phương, doanh nghiệp nhằm bảo đảm điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất và hậu cần phục vụ hội nghị.

Để khơi thông nguồn lực, An Giang tập trung xử lý các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu rà soát nhân lực, thiết bị, năng lực tài chính và chủ động phương án bù tiến độ đối với những hạng mục có nguy cơ chậm.

Hành lang pháp lý cho các dự án tiếp tục được hoàn thiện, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 41/2026/QH16 ngày 24/8/2026 về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. Ngày 28/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1679/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 948/QĐ-TTg.

Trên cơ sở đó, tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với 9 dự án thuộc diện điều chỉnh, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn. An Giang cũng phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn nghiệm thu các hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và đề nghị hướng dẫn đối với Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định sẵn sàng phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời lưu ý chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghiêm quy định về thủ tục, đơn giá, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, kế toán, kiểm toán và chế độ báo cáo. Cơ chế đặc thù tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ nhưng không làm giảm yêu cầu tuân thủ pháp luật và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Theo số liệu báo cáo đến ngày 22/10/2026, An Giang giải ngân 9.385/13.477 tỷ đồng vốn năm 2026, đạt 69,64% kế hoạch, tỉnh An Giang yêu cầu gắn giải ngân với khối lượng thực tế, chất lượng công trình và tiến độ từng hạng mục, nhất là những công việc có mối liên hệ chặt chẽ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khẳng định tiến độ phải đi đôi với chất lượng, an toàn, hiệu quả và tính bền vững sau đầu tư. Tỉnh tập trung xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án đối với những nội dung vượt thẩm quyền; đồng thời chuẩn bị công tác kiểm định, nghiệm thu, vận hành thử và phương án quản lý công trình sau khi hoàn thành.

Cùng với xây dựng hạ tầng, các điều kiện về lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, nhân lực và tổ chức sự kiện cũng được phối hợp chuẩn bị. Với mốc hoàn thành trước ngày 30/6/2027, An Giang đang tập trung kiểm soát tiến độ, tháo gỡ các điểm nghẽn và huy động nguồn lực nhằm bảo đảm các công trình phục vụ APEC 2027 hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc.