Người dân xã đảo Cù Lao Giêng tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tại xã Cù Lao Giêng và phường Rạch Giá, các buổi truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tổ chức, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và mức hỗ trợ mới. Đơn cử buổi ra quân ở xã Cù Lao Giêng, Bảo hiểm xã hội cơ sở Chợ Mới còn hoàn trả tiền bảo hiểm y tế cho người dân ngay tại địa phương, giảm thời gian đi lại.

Chính sách được thực hiện theo Nghị quyết số 81/2026/NQ-HĐND, ngày 30/10/2026 của HĐND tỉnh, có hiệu lực từ ngày 9/11/2026. Ngoài mức hỗ trợ của ngân sách Trung ương theo Nghị định số 159/2025/NĐ-CP, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 40% mức đóng cho người thuộc hộ nghèo; 30% cho hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; 10% cho người sống ở xã đảo, đặc khu.

Riêng ấp, khóm, khu đội trưởng và người hoạt động ở ấp, khóm, khu phố được hỗ trợ thêm 50%. Nhóm này bao gồm Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ấp, khóm, khu phố; Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Hội Nông dân và Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh ở cơ sở.

Khi cộng với mức hỗ trợ của Trung ương, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tổng cộng 90% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; hộ cận nghèo và nhóm người hoạt động ở cơ sở được hỗ trợ 70%; đồng bào dân tộc thiểu số và người sống ở xã đảo, đặc khu được hỗ trợ 60%. Người thuộc nhiều nhóm đối tượng chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất, không cộng dồn.

Với mức đóng thấp nhất khoảng 330.000 đồng/tháng, người thuộc hộ nghèo chỉ tự đóng khoảng 33.000 đồng; hộ cận nghèo và nhóm người hoạt động ở cơ sở đóng khoảng 99.000 đồng; đồng bào dân tộc thiểu số và người sống ở xã đảo, đặc khu đóng khoảng 132.000 đồng/tháng. Đây là mức ước tính theo chuẩn hộ nghèo nông thôn 1,5 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh bảo hiểm xã hội tự nguyện, An Giang còn mở rộng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các nhóm đặc thù. Theo nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua ngày 21/5/2026, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa được ngân sách hỗ trợ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh có 454 người thuộc diện này, gồm 316 người Khmer, 9 người Chăm, 30 người Hoa và 99 người Kinh. Người dân sinh sống tại xã đảo cũng được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân ở phường Rạch Giá.

Tại lễ ra quân tuyên truyền cao điểm vận động người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Đặng Văn Nở nhấn mạnh đây là những chính sách an sinh quan trọng, giúp người dân có thu nhập khi hết tuổi lao động và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh. Những tháng cuối năm 2026 là thời điểm tập trung vận động người tham gia, đòi hỏi đổi mới cách tuyên truyền, tiếp cận phù hợp từng nhóm đối tượng và địa bàn.

Việc tăng hỗ trợ tài chính giúp giảm một trong những rào cản lớn của người lao động tự do là khả năng duy trì khoản đóng hằng tháng. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, người dân cần được tư vấn rõ về quyền lợi, điều kiện hưởng lương hưu; đồng thời nguồn ngân sách hỗ trợ phải được bảo đảm ổn định.