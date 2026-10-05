An Giang tăng cường thông tin về bảo hiểm đến người dân, cộng đồng

Giám đốc Công ty Bảo Việt Kiên Giang Lê Văn Út (giữa) tặng hoa cho lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình An Giang

Chiều 5-10, Công ty Bảo Việt Kiên Giang tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Báo và phát thanh, truyền hình An Giang và Trường Cao đẳng Kiên Giang.

Theo nội dung ghi nhớ, Bảo Việt Kiên Giang và Báo và phát thanh, truyền hình An Giang phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm.

Nội dung hợp tác tập trung vào hoạt động bảo hiểm của doanh nghiệp, qua đó tăng cường thông tin đến khách hàng và cộng đồng.

Giám đốc Công ty Bảo Việt Kiên Giang Lê Văn Út cho biết công ty sẽ chủ động phối hợp, bố trí đầu mối làm việc, cung cấp thông tin và đồng hành cùng các đối tác trong quá trình triển khai. Công ty tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các sản phẩm, giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của từng đơn vị, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển cho biết với thế mạnh 4 loại hình báo chí cùng các nền tảng số, đơn vị đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin. Việc hợp tác với Bảo Việt Kiên Giang là cơ hội để hai bên phát huy thế mạnh, tăng cường thông tin, tuyên truyền và cùng hướng đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Công ty Bảo Việt Kiên Giang và Trường Cao đẳng Kiên Giang ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Ban Giám đốc Công ty Bảo Việt Kiên Giang, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Công ty Bảo Việt Kiên Giang và Trường Cao đẳng Kiên Giang ký kết biên bản ghi nhớ, phối hợp tư vấn, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phù hợp cho cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên.

Dịp này, Công ty Bảo Việt Kiên Giang trao số tiền hỗ trợ 90 triệu đồng cho Trường Cao đẳng Kiên Giang thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.