An Giang tăng cường quản lý hoạt động vận tải thủy và du lịch

Tàu du lịch phục vụ du khách đến tham quan đảo. Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Sáng 29/10, Công an tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 20/7/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổng rà soát toàn bộ quy trình, công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động vận tải thủy và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh An Giang hiện có 1.097 bến thủy nội địa, 6 bến cảng biển, 12 cảng, bến thủy nội địa và trên 75.000 phương tiện thủy nội địa, trong đó có 382 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và 2 chi nhánh đăng kiểm thực hiện đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Hoạt động vận tải hành khách, du lịch biển, đảo diễn ra sôi động, tập trung với mật độ cao tại đặc khu Phú Quốc và trên các tuyến giao thông kết nối từ đất liền ra đảo.

Quy mô hoạt động lớn, lưu lượng phương tiện và hành khách đông đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch; đồng thời đóng góp ý kiến, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý hoạt động vận tải thủy và du lịch.

Nội dung trao đổi tập trung vào việc rà soát quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật đối với phương tiện, bến thủy và hoạt động vận tải hành khách; qua đó đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Các phương tiện đường thủy trên kênh Vĩnh Tế, đoạn qua phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Theo Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, việc tổng rà soát toàn bộ quy trình, công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động vận tải thủy và du lịch có ý nghĩa quan trọng, góp phần đánh giá đúng thực trạng, kịp thời nhận diện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó đề ra giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Trước quy mô hoạt động vận tải thủy lớn, nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch biển, đảo ngày càng tăng, các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, triển khai rà soát toàn diện, thực chất, sát với tình hình thực tế.

Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung rà soát từng khâu, từng quy trình quản lý; kịp thời phát hiện, tham mưu khắc phục những hạn chế, bất cập.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng; đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện hoạt động của phương tiện, bến thủy và vận tải hành khách; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, không để những thiếu sót trong công tác quản lý dẫn đến các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến an toàn của người dân và du khách.

Các đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm tiến độ và chất lượng trong triển khai thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Việc rà soát không chỉ dừng lại ở đánh giá thực trạng mà phải hướng đến những giải pháp cụ thể, khả thi, góp phần hoàn thiện quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả phối hợp và tăng cường kỷ cương trong hoạt động vận tải thủy, du lịch; qua đó phòng ngừa tai nạn, sự cố đường thủy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và du khách, tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.