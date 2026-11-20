Tháo dỡ các tờ cho vay tín chấp dán trên các thân cây, cột điện ở phường Long Xuyên. (Ảnh: THANH DŨNG)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, các cấp, ngành và địa phương đã triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng chống “tín dụng đen” và đạt một số kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp. Cụ thể, trong 10 tháng qua, lực lượng chức năng đã bắt, khởi tố 3 vụ, 3 bị can và xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ, 14 đối tượng liên quan đến hoạt động này.

Tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số thời điểm, địa bàn; các đối tượng ngày càng tinh vi, có xu hướng chuyển dịch sang sử dụng công nghệ cao và không gian mạng.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Công an tỉnh là cơ quan thường trực, chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới; mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, không để phát sinh “điểm nóng”.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như cầm đồ, tư vấn tài chính; đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sở Khoa học và Công nghệ xử lý triệt để SIM “rác”, không chính chủ; rà soát, xác thực thuê bao; áp dụng giải pháp kỹ thuật ngăn chặn website, ứng dụng cho vay lãi nặng, tin nhắn rác quảng cáo “tín dụng đen” và phối hợp truy vết địa chỉ IP, thiết bị giả lập trạm BTS.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 15 quan tâm cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay, dành nguồn vốn cần thiết để phát triển các gói sản phẩm cho vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống chính đáng của người dân, công nhân, người lao động, ...

Các ngành, đoàn thể và địa phương phối hợp hỗ trợ việc làm, sinh kế cho công nhân, lao động nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; tăng cường tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn hợp pháp và kiểm tra cơ sở.

Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và tổ chức xét xử lưu động các vụ án trọng điểm để răn đe.