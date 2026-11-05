An Giang tăng cường phòng ngừa tội phạm giết người, cố ý gây thương tích

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Có (SN 1997, quê xã Châu Phú, tỉnh An Giang; trú đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Có và một người phụ nữ có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng ở đặc khu Phú Quốc. Thời gian gần đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn nên người phụ nữ đi vào đất liền và ở tại phường Rạch Giá. Sau đó, Có đến phường Rạch Giá tìm người phụ nữ.

Đến khoảng 21h30 ngày 30/10, tại khu vực trước nhà hàng XO, đường Lê Văn Hưu, phường Rạch Giá, Có dùng dao tấn công người phụ nữ, gây thương tích ở vùng bụng, lưng và cổ. Có còn khống chế, đưa nạn nhân lên xe mô tô, chở đến khu vực đường nội bộ Lạc Hồng, phường Rạch Giá và tiếp tục đe dọa. Cơ quan Công an nhanh chóng có mặt, khống chế Có, giải cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu…

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Có.

Một vụ khác gần đây, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc nhậu, Ngô Quang Việt (SN 1979, ngụ ấp Phước Thới, xã Gò Quao, tỉnh An Giang) đã dùng dao chém bị thương và làm lìa ngón tay bạn nhậu, với tỷ lệ thương tích 34%. Việt bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngô Quang Việt sau khi chém đứt ngón tay bạn nhậu, đã bị khởi tố.

Đại tá Nguyễn Chí Nguyện, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, qua thực tiễn công tác phòng ngừa và đấu tranh xử lý tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội cho thấy, chỉ từ những mâu thuẫn bột phát, nhất thời thường dẫn đến hành vi côn đồ. Các mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt hằng ngày, tranh chấp đất đai, nợ nần, quan hệ tình cảm; tình trạng sử dụng rượu, bia dẫn đến thiếu kiềm chế, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Làm ăn thua lỗ, nợ nần, việc vay mượn lãi suất cao, tranh chấp làm ăn… đều có thể gây ra mâu thuẫn. Nhiều người không giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn theo khuôn khổ pháp luật mà giải quyết bằng bạo lực. Việc thanh toán lẫn nhau, hoặc thực hiện việc đòi nợ thuê từ đó dẫn đến giết người, cố ý gây thương tích đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh là các hành vi phạm tội khác, gồm: bắt, giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản…

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, hòa giải và giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân; nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Công an cơ sở bám địa bàn, rà soát, nhận diện các mâu thuẫn, tranh chấp có nguy cơ dẫn đến hành vi bạo lực; tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, công tác phòng ngừa tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đòi hỏi sự tham gia quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò nòng cốt của Công an cơ sở trong việc chủ động rà soát, nhận diện các mâu thuẫn, tranh chấp có nguy cơ dẫn đến hành vi bạo lực. Đồng thời, tăng cường công tác hòa giải, cảm hóa, giáo dục đối tượng; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng. Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin và tham gia ngăn chặn các hành vi có nguy cơ dẫn đến bạo lực.