An Giang tăng cường phòng, chống tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, công tác đấu tranh, xử lý tội phạm mua bán, vận chuyển hàng cấm, sản xuất, mua bán hàng giả trên địa bàn An Giang được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, được tập trung triển khai trên cả 3 tuyến biên giới, biển, nội địa và phối hợp “liên lực lượng - liên địa bàn - liên tuyến”.

Công an các xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh An Giang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới.

Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển, sản xuất hàng cấm, hàng giả, “đánh trúng” vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện tốt các biện pháp công tác phòng ngừa; đồng thời tăng cường công tác đấu tranh, xử lý các vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, sản xuất mua bán hàng giả.

Tuy nhiên, do chênh lệch giá trị hàng hóa giữa thị trường trong nước và nước ngoài, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để liên lạc, móc nối, đồng thời lợi dụng địa hình biên giới để vận chuyển vàng nhập lậu từ biên giới về nội địa tiêu thụ với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng còn tinh vi, sử dụng pháp lý doanh nghiệp để “núp bóng” kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng gian, hàng giả trên địa bàn An Giang.

Xã Vĩnh Xương có tuyến biên giới dài 6,2km tiếp giáp Campuchia, có cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông. Địa bàn có nhiều đường mòn, lối mở, hoạt động giao thương qua biên giới thường xuyên. Các đối tượng đầu nậu bố trí người dò đường, canh đường, theo dõi hoạt động tuần tra của lực lượng chức năng. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, truy đuổi, các đối tượng tìm cách quay trở lại bên kia biên giới. Hàng hóa vi phạm chủ yếu gồm thuốc lá, đường cát, phân bón, xăng, dầu, mỹ phẩm, hàng điện tử, vàng, ngoại tệ và các mặt hàng có giá trị cao.

Còn tại phường Tân Châu, dù không trực tiếp giáp biên giới, nhưng các đối tượng chủ yếu sử dụng xe gắn máy vận chuyển hàng từ khu vực biên giới Vĩnh Xương đến chợ Tân Châu để tìm đường tiêu thụ.

Khánh Bình là xã có gần 16km đường biên giới giáp Campuchia, Công an xã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tổ chức tuần tra đường bộ, đường sông, đường mòn, lối mở. Các lực lượng chức năng thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ, Công an phường Long Xuyên phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 hộ kinh doanh trên địa bàn trưng bày, bán giày, dép, quần áo, túi xách giả mạo nhãn hiệu của các hãng GUCCI, HERMES, CHANEL, LOUIS VUITTON… Đồng thời buộc tiêu huỷ số hàng hoá giả mạo các nhãn hiệu.

Bên cạnh đó, Công an phường Long Xuyên đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa xã hội thông qua tuyên truyền, vận động người dân, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nâng cao ý thức tự bảo vệ thương hiệu, cam kết không tiếp tay cho việc tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc…

Đối tượng, tang vật trong vụ vận chuyển thuốc lá lậu bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Mới đây, vào khoảng 12h ngày 7/11, trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 80 (đoạn thuộc Tổ 1, ấp Thành Công, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang), Đội Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang phát hiện xe ô tô khách BKS 68F-010.52 do Lê Thắng (SN 1959, ngụ xã Mỹ Thuận) điều khiển theo hướng Hà Tiên - Rạch Giá có biểu hiện nghi.

Kiểm tra 10 thùng giấy trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 2.750 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero và Jet không có hóa đơn, chứng từ. Tài xế khai trước đó nhận chở khách theo hợp đồng nhưng chuyến đi bị hủy. Trên đường về, tài xế nhận vận chuyển các thùng hàng do khách gửi nhưng không biết bên trong có thuốc lá. Vụ việc cùng tang vật được bàn giao Công an xã Mỹ Thuận tiếp tục xử lý theo quy định.

Công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm buôn lậu được tăng cường dịp cuối năm.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an 14 xã, phường, đặc khu biên giới tăng cường công tác phòng, chống, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tuần tra kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Sở Công thương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang cho biết, cùng với kiểm soát trên các tuyến vận chuyển, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang chú trọng kiểm tra hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, thương mại điện tử; vận động người dân không tiếp tay, chủ động tố giác hành vi vi phạm. Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, các đơn vị khẩn trương củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý, tập trung làm rõ đối tượng tổ chức, đầu nậu và các mắt xích liên quan, tránh chỉ xử lý người trực tiếp vận chuyển mà bỏ lọt đối tượng đứng sau.

Các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, tăng cường trao đổi thông tin, dự báo tình hình tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; chú trọng khu vực biên giới đất liền, cửa khẩu, đường mòn, lối tắt, tuyến biển và các địa bàn có nguy cơ phát sinh buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa. Công tác kiểm tra công vụ cũng được chú trọng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với việc xử lý nghiêm cán bộ bao che, tiếp tay cho buôn lậu.