An Giang tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Ngành chức năng xã Ô Lâm xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: THANH DŨNG)

Ổ dịch xuất hiện tại 13 xã

Theo cập nhật từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tính đến ngày 30/10/2026, toàn tỉnh có 13 xã, phường xuất hiện ổ dịch, bao gồm: Châu Thành, Đông Hòa, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, Vĩnh Bình, Thoại Sơn, Vĩnh Hòa, Hòa Thuận, Vân Khánh, Bình An, Vĩnh Tuy và Ô Lâm.

Dịch tả lợn châu Phi ghi nhận ca đầu tiên tại xã Giồng Riềng vào ngày 1/10/2026. Mới đây nhất, ổ dịch tiếp tục ghi nhận tại xã Bình An theo kết quả xét nghiệm ngày 30/10/2026.

Xã An Bình đã tiến hành tiêu hủy 14 con lợn mắc bệnh với trọng lượng 338kg. Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay, xã Bình An có 36 con lợn bị tiêu hủy với tổng khối lượng lên tới 1.016kg.

Ông Phan Thanh Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm thông tin: “Ngày 28/10, xã phát hiện đàn lợn nuôi của hộ dân có dấu hiệu bệnh đã tiến hành tiêu hủy 56 con với tổng trọng lượng với tổng khối lượng 2.641kg”.

Sau đó, xã tiến hành rải vôi bột, phun hóa chất tại các nơi xảy ra ổ dịch và các chợ buôn bán thịt gia súc. Xã Ô Lâm đang triển khai quyết liệt các biện pháp khoanh vùng, dập dịch nhằm bảo vệ đàn vật nuôi và sinh kế của người dân.

Ngành chức năng xã Ô Lâm tiêu hủy lợn bị bệnh dịch. (Ảnh: THANH DŨNG)

Tại xã Thoại Sơn, tổng đàn lợn hiện có khoảng 955 con với 51 hộ chăn nuôi, trước đó ngày 19/10, một hộ nuôi lợn ở ấp Bắc Thành nuôi 35 con, có 7 con chết do dịch bệnh.

Ngày 21/10, ngành chức năng xã Thoại Sơn đã tiêu hủy toàn bộ 28 con lợn còn lại, cho khử trùng khu vực chăn nuôi. Qua theo dõi, đến ngày 31/10, xã Thoại Sơn chưa xuất hiện thêm ổ dịch.

Ngăn ngừa dịch bệnh

Sáng 31/10, có mặt tại chợ Mỹ Bình, phường Long Xuyên chúng tôi ghi nhận các quầy mua bán thịt lợn vẫn diễn ra bình thường. Lợn bày bán trên sạp đều có đóng dấu kiểm dịch của thú y, chợ Mỹ Bình là một trong những chợ lớn về tiêu thụ gia súc, gia cầm, thủy hải sản ở vùng sông Hậu tỉnh An Giang.

Anh N.T.Gi., một tiểu thương mua bán thịt lợn lâu năm tại chợ Mỹ Bình cho biết: “Tôi và các tiểu thương tại đây mua thịt lợn tại các lò mổ, có kiểm dịch đóng dấu. Tất cả tiểu thương đều tuân thủ mua bán lợn sạch để bảo đảm uy tín”. Tuy vậy theo anh Gi., do ảnh hưởng từ dịch bệnh nên sức mua cũng giảm xuống so với trước đây do tâm lý người mua e ngại.

Mua bán thịt lợn tại chợ Mỹ Bình, phường Long Xuyên. (Ảnh: THANH DŨNG)

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, hiện nay tổng đàn lợn nuôi 442.625 con, đạt 98,4% so kế hoạch 2026 và tăng 16,7% so với cùng kỳ. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 580 trang trại chăn nuôi, trong đó có 188 trang trại chăn nuôi lợn/180.283 con (quy mô từ 50 con/trại).

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tính chung tổng số lợn mắc bệnh, chết và phải tiêu hủy lũy kế đến ngày 30/10/2026 đã lên đến 11.413 con, với tổng trọng lượng hơn 26.037kg.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập 3 Tổ phản ứng nhanh, trực tiếp ban hành các văn bản hướng dẫn xử lý ổ dịch, đồng thời cấp bổ sung hàng trăm lít hóa chất, bộ đồ bảo hộ, găng tay và khẩu trang y tế cho các địa phương như Hòa Thuận, Bình An, Thạnh Đông, Thạnh Lộc, Đông Hòa, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất và Vĩnh Bình để đẩy mạnh công tác tiêu độc, khử trùng môi trường.

Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Gia thông tin, cho đến nay, xã chưa xảy ra ổ dịch nhưng để chủ động, xã đã tiến hành phun xịt khử trùng tại chợ mua bán thịt gia súc.

Xã cũng kêu gọi người chăn nuôi nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động theo dõi sát sức khỏe đàn vật nuôi. Khi phát hiện lợn có biểu hiện bất thường hoặc chết không rõ nguyên nhân, tuyệt đối không được bán hay tự ý vứt xác ra môi trường mà phải báo ngay cho ngành chức năng để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Xã Vĩnh Gia phun xịt khử trùng tại chợ mua bán thịt gia súc. (Ảnh: THANH DŨNG)

Theo ghi nhận, Ủy ban nhân dân các xã, phường trong tỉnh đã yêu cầu nhân dân và các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc “5 không”: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Các cơ sở giết mổ và điểm tập kết lợn trên địa bàn cũng phải tuyệt đối tuân thủ quy định kiểm dịch, vệ sinh môi trường, không tiếp nhận lợn không rõ nguồn gốc.

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, ngành thú y tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các xã có dịch khẩn trương rà soát kỹ lưỡng tình hình chăn nuôi, xác định chính xác phạm vi ổ dịch và các hộ có lợn mắc bệnh để khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ.

Việc hạn chế người, phương tiện và động vật ra vào vùng dịch được siết chặt theo đúng quy định. Bên cạnh đó, các chốt kiểm soát đang được duy trì để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra vào khu vực có nguy cơ cao.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; tuyệt đối không tự ý bán tháo, vận chuyển, giết mổ hay vứt xác lợn bệnh ra môi trường; khi phát hiện lợn có biểu hiện bất thường phải báo ngay cho chính quyền và cơ quan thú y địa phương.

Để bảo vệ đàn vật nuôi và nguồn cung thực phẩm, ngày 15/10/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành văn bản khẩn. Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc và các trạm đầu mối giao thông; đồng thời đôn đốc các địa phương xây dựng kịch bản ứng phó kịp thời.

Các lực lượng Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Bộ đội Biên phòng) được giao nhiệm vụ tăng cường công tác nghiệp vụ, phối hợp điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển lợn nhập lậu, lợn bệnh không rõ nguồn gốc.

Sở Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh sản phẩm thịt lợn cả trên thị trường truyền thống lẫn các nền tảng trực tuyến, bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn và ổn định.

Đối với các xã, phường, đặc khu, tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực trên địa bàn tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh.

Xử lý dứt điểm các ổ dịch (nếu có), không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết bảo đảm vệ sinh thú y, môi trường; chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định pháp luật.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Các địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là dẫn đến dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.